Todo esto sucedido en su ciudad natal Poggiomarino, Italia, los paramédicos acudieron al lugar inmediatamente después de que el exfutbolista se colapsara en el campo de juego, y tras varios intentos de reanimarlo, lamentablemente ya no lograron hacer nada para devolverle la vida.

Logró ser considerado para la selección de su país en la Sub-21, el cual lo llevo a su último equipo ya mencionado, pero nunca se pudo consolidar, sin tener muchas oportunidades en el club, Perrino decidió retirarse del futbol profesional, tras no poder triunfar en el Parma.

Cabe recordar que el ahora fallecido futbolista se formo en las fuerzas básicas del Parma, el cual se desempeñaba como mediocampista, a pesar de poseer un gran talento no logró jugar en la primera división de la liga italiana (Serie A), jugando solamente en la Serie D, de acuerdo con Medio Tiempo .

Otros de los equipos que se manifestaron en las redes sociales fueron los clubes el Sapri, Ebolitana, quienes también se mostraron sorprendidos al enterarse de la sensible pérdida en el futbol italiano. Cabe mencionar que un día después el 2 de junio, su ciudad natal Poggiomarino, cancelaron las celebraciones del día de la Fiesta de la República Italiana por el luto.

Muere futbolista homenaje hermano: Usuarios consternados

Inmediatamente los internautas se manifestaron en las redes para enviar sus condolencias: “Que feo que pasen estas cosas pero así es la vida y hay que salir adelante”, “mucha mucha fuerza familia y amigos”, “Lo siento mucho , a sus familiares , amigos y compañeros del fútbol”.

“Que no pase un día en el que no le demuestres cariño y afecto a las personas importantes en tu vida, nadie sabe cuando será el último”, “No debe ser infarto. De seguro fue una muerte súbita de etiologia arritmia, lo mismo seguro que su hermano. Todo el que muere súbitamente no es infarto”, fueron algunos comentarios.