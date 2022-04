Juan Rivera enfurece ante los malos comentarios que recibe su esposa

“Yo amo a mi esposa tal y como es, es esposa mía no de nadie mas, yo la acepto arreglada, fodonga, greñuda, con maquillaje, sin maquillaje, y si la critican ella está tranquila, no le molesta. Pero algo que le digo a la gente que la critica es que ella es suficientemente mujer y dama, para que jamás en la vida, se metiera en redes sociales para criticar a alguien”, menciona Juan en llamada telefónica. Archivado como: Juan Rivera enfurece

Juan Rivera enfurece: El productor musical ha dejado en claro en varias ocasiones que su esposa Brenda, es lo que mas ama en el mundo. No es ningún misterio todas las situaciones que han afrontado como pareja, que incluso han llegado a ser bastante dolorosas, pues el hermano de Jenni Rivera cuenta que como esposo, no ha sido el mejor ejemplo…

Reconoce que su esposa le ha perdonado muchas cosas

El hermano de Rosie Rivera confesó que el sabe perfectamente que su esposa le ha perdonado todo tipo de problemas en donde se ha visto muy perjudicada. “Mi mujer me aguantó infidelidades, drogadicción, alcoholismo, me aguantó muchísimas cosas, creo que es suficientemente fuerte ella como mujer para poder aguantar cosas como estas. Ella es reina en su hogar, sus hijos la aman y la respetan. Y es que por medio de los comentarios del video de YouTube, la gente comenzó a decir que Juan la ama porque es la única que le ha aguantado tantas cosas; “Pero el si puede criticar a los demás, su esposa no es nada agraciada, por eso la engaño tantas veces”, “Pobre mujer aguantar a este señor, se le reconoce que al menos es honesto en describirse a si mismo y no ser doble cara.”, “Es la única que ha aguantado a este bipolar , ex convicto , agresivo , traicionero, vividor”. Dice la gente.

Por otra parte, resaltó que Brenda es una persona amada y respetada por las personas que la conocen, pero por las que no, es criticada, y que no les importa. "Es bienvenida y querida por la gente que la conoce. La gente que no la conoce no logrará el objetivo que tiene. Ella se sacrificó por el bienestar de sus hijos y de su hogar". Finalizó Juan Rivera.