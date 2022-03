Sin detener su paso, y con el buen humor que lo caracteriza, Lupillo Rivera insistió en decir que la prensa siempre tiene algo “para voltear las cosas”, y respecto a las acusaciones sobre que tiene relaciones con el crimen organizado, lo desmintió de manera contundente: “Yo te canto a ti, le canto a este carnal, le canto a todos y no me importa a lo que se dedican, mi trabajo es cantar, pero como te digo, ustedes malinforman las cosas”.

“Pues ya ves que el periodismo siempre cambian la nota, el periodismo siempre echa mentiras, siempre voltea las cosas y no dicen las cosas cómo realmente deben de ser. Yo fui a presentarme al palenque, y así como te saludé a ti, yo saludo al taquero, también le canté a la gente que lava ropa ahí, a los campesinos, a toda la gente”.

¡Se enojó! A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México , donde fue abordado por diferentes medios de comunicación, el cantante Lupillo Rivera no aguantó más y pide que ya no le pregunten sobre Belinda, además de exigir respeto para su esposa, Giselle Soto.

Sin tratar de perder la calma, el hermano de Jenni Rivera se dirigió a la reportera que lo cuestionó por la intérprete de Amor a primera vista para decirle que esta situación es como si él le preguntara por su primer trabajo. Y cuando nadie lo esperaba, dijo que le recomienda a la gente que compre el libro de su sobrina Chiquis (Archivado como: Lupillo Rivera no aguanta más y pide que ya no le pregunten sobre Belinda).

Poco a poco, el buen humor de Lupillo Rivera comenzó a cambiar y todo empeoró cuando le preguntaron nuevamente por Belinda: “Me impresiona el respeto que le tienen a mi esposa (Giselle Soto) ustedes, especialmente las mujeres, me impresiona el respeto que se tienen entre ustedes, la verdad”.

“No, porque te digo, me da miedo porque ustedes malinforman las cosas, las voltean y pues está cab…”, respondió el hermano de Jenni Rivera, quien se calmó un poco y detuvo su paso cuando se le preguntó por el estreno del tema musical Acá entre nos y el lanzamiento de La tóxica (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

A punto de terminar con esta ‘atropellada’ entrevista, en la que no se le volvió a mencionar a Belinda, se le preguntó ahora a Lupillo Rivera si le mandaría un mensaje a Lorenzo Méndez a propósito del libro Invencible, el cual sacó a la venta su sobrina Chiquis en los primeros días de febrero.

De inmediato, la joven empresaria le agradeció por sus felicitaciones: “Gracias, amore!!! Que mi juventud te llene de vida para vivir muchos años más a tu lado”. Llama la atención que, a pesar de tener cerca de dos años juntos, a Lupillo Rivera se le siga preguntando por su relación con Belinda, por lo que no es de sorprender que se moleste cuando esto sigue pasando.

“Si México tiene qué apoyar en la guerra, propongo que se lleven a todas las tóxicas. Esas duran un ching… peleando. Sonríes, es gratis”, escribió El Toro del corrido sin imaginar la lluvia de reclamos que le harían llegar, aunque hubo personalidades, como Alicia Machado, que le respondió: “Y los tóxicos también…” (Archivado como: Lupillo Rivera no aguanta más y pide que ya no le pregunten sobre Belinda).

“Hay que ser insensible para estar vacilando con el dolor ajeno”

“Cero chistoso, yo no le encuentro lo chistoso a los memes de la guerra”, “Creo que es un tema muy serio lo de la guerra como para que te burles de esta manera”, “En medio de semejante tragedia la que están viviendo en Ucrania, no me parece chistoso tu estado”, “Hay que ser insensibles para estar vacilando con el dolor ajeno”, le dijeron algunos usuarios a Lupillo Rivera después de su polémica publicación.

Hubo quienes también le mencionaron a sus familiares: “Pero la familia de usted no se quedan atrás, ya tiene mucho en esa vuelta, ustedes son de roble a la hora de pelearse”, “Pues ok, empezamos por la de tu familia”, “Pues que se lleven a los Rivera, esos también son buenos para pelear”, “A toda tu familia”.