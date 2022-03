En su post, la mamá de Jenni Rivera dijo lo siguiente de manera textual: “Con mi doctora Silvia Mayorquín recibí el regalo de mi Chiquis, mi niña hermosa!”. Pero no todo resultó como esperaba, pues de inmediato la gente comenzó a criticar su ‘cambio e bando’ o de postura, pues ahora se le ve muy solidaria y unida a la hija de la ‘Diva de la Banda’.

Y para muestra un botón, la mandamás de la familia puso el ejemplo e que quiere un poco de paz dentro de su círculo más cercano, por lo que con esta fotografía decidió apoyar no solo la cuestión amorosa, sino la profesional de su nieta, de la quien dijo, fue ella precisamente quien le mandó ese regalito y lo portó orgullosa para las redes sociales.

“Sea lo que sea son abuela y nieta y la familia siempre se tiene que hablar por mas que allá problemas y conflictos”, “es puro show”, “doña Rosa, usted como que anda rara y media”, “el amor todo lo puede”, “que bien que se reconciliaron”, “¿Que no había hablado pestes de ella? Ya me perdí”, “ay el hambre está cabr…”, dijeron más internautas. Archivado como: Señora Rosa Chiquis Rivera

Otros seguidores trataron de mediar y comentaron: “Al final son familia y como todas las familias tenemos problemas e indiferencias, ojalá y pronto arreglen sus problemas”, “me alegro mucho doña Rosa, no soy de comentar, pero me da gusto que el amor sea más fuerte que cualquier problema, quiéranse… Ellos necesitan mucho de usted”.

Alguien más comentó: “Puras de esas con esa gente no que le da vergüenza pues mañana va a salir el vividor de Juan en un video hablando del tema”, “ante todo la hipocresía… Ni usted se la creyó”, “mmm la hipotenusa al fin de cuentas”, “puro Show, haber pa’ cuando Rosie y Chiquis y Abel se hablan”, “pero la Chiquis habla mal de sus hijos”.

Señora Rosa Chiquis Rivera: ¿PERO FUE CIERTO O FUE UNA BROMA?

Pero aunque la mamá de Jenni Rivera salió con todo y pruebas de la reconciliación, no mucha gente se la creyó: “Guárdelo! No lo lea está lleno de mentiras! Según Mayeli y otras y otras más por ahí, llévela con su doctora Marroquín!”, “a lo qué hemos llegado como abuela y nieta, wuao incomprensible”, “¿Es broma verdad Sra. Rosaamelia?”.

“Se llama hipocresía @senora_rosa”, “pues no lo creo señora, usted a sido muy mala con ellos, no, a quien quiere engañar, si fuera cierto no lo hubiera publicado”, “con que le den dinero y regalos es feliz”, “paloma negra”, “póngase a leer todas las mentiras que escribió, todos la están desmintiendo, disfrútelo”, fueron otras de las críticas de la gente.