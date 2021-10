Tras semanas de silencio, Juan Rivera revela qué pasó con la auditoría a las empresas de su hermana Jenni

Además, el productor musical confesó que está preocupado por la salud emocional de su madre, la señora Rosa Nadie lo hubiera imaginado. Tras semanas de silencio, Juan Rivera revela qué pasó con la auditoría a las empresas de su hermana Jenni que le solicitó Johnny, hijo menor de La Diva de la Banda, a su tía Rosie Rivera, quien está al frente de Jenni Rivera Enterprises. También, el productor musical confesó que está preocupado por la salud emocional de su madre, la señora Rosa. En una entrevista que concedió al programa De primera mano, la cual está disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, Juan no se guardó nada y contestó cada una de las preguntas que le hicieron los conductores de este show televisivo, siempre con el buen humor que lo caracteriza. Juan Rivera confiesa que fue un año “sumamente difícil” para los Rivera Antes de entrar de lleno con lo que pasó con la auditoría a Jenni Rivera Enterprises, el productor musical confesó que este 2021 que está por llegar a su fin fue un año “sumamente difícil” para los integrantes de la familia Rivera, pero eso no es un impedimento para que se vengan proyectos nuevos que están por llevar a cabo. “Yo no estoy metido en eso, yo no sé todos los detalles, pero creo que se entregó la semana pasada. Entonces, se entregó la semana pasada, creo que no ha salido nada en sí así… es más, yo sé, porque conozco a mi hermanita. Ya ven que dicen que metes las manos al fuego por alguien, yo meto el cuerpo por ella porque sé lo ‘derecha’ que ha sido”, comentó Juan Rivera.

Los abogados de los hijos de Jenni Rivera están al pendiente de que todo esté en regla Conocido por decir las cosas de frente, Juan Rivera compartió que los abogados de sus sobrinos están revisando que todo esté en orden en Jenni Rivera Enterprises: “Y primero Dios, en un par de semanas, se acaba todo ese ‘rollo'”, expresó el productor musical, quien hace apenas unos días sufrió por la muerte de un cachorrito recién nacido. “Lo veo muy ‘canijo'”, respondió al comentario de que se espera que los hijos de Jenni Rivera le ofrezcan una disculpa a Rosie Rivera cuando se confirme que no hay malos manejos en las empresas de La Diva de la Banda: “Se ocupa mucho valor, se ocupan muchas agallas, se ocupa mucha humildad salir y decir eso”.

Los sobrinos de Juan Rivera permitieron que se hiciera un ‘circo’ de la auditoría A punto de terminar con este tema y darle vuelta a la página, Juan Rivera confesó que tal vez sus sobrinos no acusaron directamente a Rosie Rivera de supuestos malos manejos, pero lo que sí pasó es que permitieron que se hiciera un circo de todo esto, cuando lo más fácil pudo haber sido que salieran a decir que la auditoría es un proceso normal en cualquier empresa. “Pero nadie hizo eso, por lo cual se permitió que la reputación de mi hermana se manchara y no es justo, ni para ella ni para nadie. Hay veces que uno va a juntas de negocios y uno se pone a pensar: ‘pues a lo mejor esta persona cree que está tratando con un ladrón por todo lo que salió en las redes’, ya ni está uno a gusto ni conforme, uno no sabe cómo le afectará el futuro a mi hermana Rosie a nivel de otros trabajos”.

¿Los Rivera celebrarán juntos el Día de Acción de Gracias? A unas semanas del Día de Acción de Gracias, se le preguntó a Juan Rivera quiénes de sus hermanos estarían sentados en la mesa si ese festejo se llevará a cabo hoy: “No estaría Gustavo, no estaría Lupe y no estarían los hijos de Jenni (refiriéndose a Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny)”, comentó, pero aún tendría más por compartir. “Desafortunadamente, así está la familia. A través de todos los problemas, algo que si puedo asegurar es que mi mamá (la señora Rosa Rivera) ha tenido tres constantes: Pedro, Rosie y Juan, los demás llegan cuando quieren, le marcan a mi mamá o no, saludan o no, le dejan de hablar o no, la dejan de seguir en las redes, que se me hace una ridiculez, que yo no sé que significa eso”.

¿Hay tregua en la familia Rivera para pasar las fiestas? Juan Rivera responde “Yo puedo tener broncas con mi carnal Lupe, pero eso no involucran el corazón y los sentimientos de mi mamá. Mi mami tiene todos los años y ella merece vivir su vida feliz, ella sacrificó su juventud, sacrificó su vida, aguantó humillaciones de mi papá, infidelidades, que no le podamos dar algo tan mínimo nosotros a ella en agradecimiento como hijos es una vergüenza”. Juan Rivera comentó también que es una falta de decencia y un acto de cobardía que su mamá tennga que pasar los festejos decembrinos con la familia dividida. De mejor humor, volvió a preguntarse que es lo que significa que, al enojarse con alguien, esa persona la deje de seguir en las redes sociales.

¿Qué está haciendo actualmente el hermano de Jenni Rivera? A punto de terminar con esta entrevista, donde Juan Rivera reveló que fue lo que pasó con la auditoria a las empresas de su hermana Jenni, se le preguntó su seguía con el negocio de la crianza de perros, a lo que, antes de responder, mostró quien es la dueña; su esposa Brenda, quien mandó un saludo a los conductores del programa. “Ya ven que siempre han dicho que soy un huev… mantenido, que nunca he trabajado nada, ahora ella es la que me mantiene. La verdad si seguimos con eso (la crianza de perros), mi esposa quería un perrito de esos y el perrito que ella quería estaba carísimo y usé la cabeza y la genética de los animales y le crié el perro y dimos un boom”.

“Jenni estuviera aquí peleando por sus hijos” Usuarios no dejaron escapar la ocasión para externar sus puntos de vista al escuchar las palabras de Juan Rivera: “Al final del día, si Jenni estuviera aquí, estuviera peleando por sus hijos”, “Los sobrinos están en su derecho a pedir cuentas cada que ellos lo consideren, son millones de dólares los que les heredó su mamá”. “Pero sí a ustedes siempre les ha gustado el circo, ¿de qué se quejan? Y claro que ha visto, pero por ella, porque ya no es la misma Rosie, empezando por la apariencia, ¿entonces? A ustedes siempre les ha interesado el dinero y por eso solo rodean la situación, porque el que nada debe nada temen y punto”, comentó otra persona (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ) (Archivado como: Juan Rivera revela qué pasó con la auditoría a las empresas de su hermana Jenni).

A casi 9 años de la muerte de Jenni, su hermano Juan Rivera enfrenta triste pérdida Unas semanas después de que compartiera cómo había sido el regreso de los restos de la cantante Jenni Rivera desde Monterrey, Nuevo León, en México, a casa, el productor musical Juan Rivera enfrenta triste pérdida a casi 9 años de la muerte de su hermana, mejor conocida como La Diva de la Banda. Fue a través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 143 mil suscriptores, que el también hermano de Lupillo Rivera informó que su esposa Brenda fue la que se puso más triste ante este inesperado hecho, a tal grado que le pidió a sus seguidores que le dejaran un comentario para darle ánimos.

“Uno de ellos parece no haber soportado el viaje a casa” Con más de 13 mil vistas hasta el momento, este video lleva por título “Tristes por la pérdida de un Frenchie”, y en poco más de diez minutos cuenta toda la odisea que vivieron los suyos en este acontecimiento. Cabe recordar que Juan Rivera y su familia anunciaron recientemente que cambiarían su lugar de residencia. El productor musical comienza esta publicación, la cual provocó todo tipo de reacciones entre los internautas, diciendo que “de 6, se nos fue 1”, justo en el momento en que su esposa Brenda trata de revivir a esta criatura. Juan, sin dejar de grabar, le preguntó a su esposa que si quería llorar, algo más que evidente por la tristeza de su rostro.