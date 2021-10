En esa ocasión, dijo lo siguiente: “”Lo que le pasó a Brandon fue un accidente trágico. Es algo con lo que voy a vivir … Me tomó un buen tiempo no solo ponerlo en perspectiva, sino poder seguir adelante con mi vida. Es muy personal. Es algo de lo que quiero asegurarme cuando trabajo que nunca se repita. Por lo tanto, soy muy consciente de que las cosas van mal en el set”.

Nunca se presentaron cargos por la muerte del hijo de Bruce Lee

Según reportó The New York Times en septiembre de 1993, luego de que se realizaran las investigaciones pertinentes, Jerry Spivey, fiscal de distrito, compartió que no se presentarían cargos por la muerte de Brandon Lee, quien murió en circunstancias muy similares al incidente en que estuvo envuelto el actor Alec Baldwin.

Sin embargo, la mamá del protagonista de El Cuervo, de nombre Linda Lee Cadwell, si presentó una demanda civil contra el estudio que realizaba la película en ese entonces por negligencia, aunque al final se resolvió fuera de los tribunales. Spivey coincidió en que la negligencia fue un factor en este trágico hecho, pero no había evidencia de irregularidades criminales. En pocas palabras, fue un accidente.