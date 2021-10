Nieta de Vicente Fernández rompe el silencio y revela su verdadero estado de salud

De acuerdo con En Cancha, en esa entrevista realizada por Paul Stanley, también admitió que ella y sus hermanos no pueden visitar a su abuelo en el hospital. La hija de Alejandro Fernández ‘El Potrillo’, aclaró que su familia había dejado en claro que no podían acercarse al nosocomio donde fue hospitalizado, debido a la cantidad de reporteros que se encuentran en el lugar.

“Su sueño (de Diego) era conocer a Vicente, pero no le daban acceso a verlo y yo me ofrecí; lo llevé, comimos, Vicente estuvo presumiendo su voz, como en los mejores tiempos, estaba cantando”, dijo el presidente de la SACM. Contando como fue que Diego Jiménez cumplió su sueño de conocer al artista musical. Archivado como: Nieta Vicente Fernández declaraciones

La nostálgica despedida entre Vicente Fernández y Martin Urieta

Luego de haber cumplido un sueño y de haber convivido con él, Martin Urieta cuanta que la manera en que despidió Don Chente de él fue muy nostálgico, casi asegurando que sería la última vez que se iban a ver: “Dije ‘no vaya a ser que yo ya me vaya a morir o no sé’ , pensé algo muy raro porque él tiene una terracita y cuando nosotros nos metimos al coche me dijo: ‘Adiós mi compositor predilecto’ y se me enchinó el cuerpo porque lo tomé como una despedida; no sé para quién, si para mí o para él”, según TV Notas.