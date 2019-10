Jorge Ramos y Univisión lo pagan caro por ‘culpa’ de inmigrantes y los acusan de lo peor (FOTO)

Página

1 de 4

Jorge Ramos volvió a ser blanco de polémica tras publicarse una fotografía

El conductor y Univisión la pagaron caro por culpa de indocumentados

Esta nueva polémica se sumó a las polémicas declaraciones de Ramos hacia el Presidente Trump

Por si no fuera poca la polémica armada en las redes, donde Jorge Ramos ha estallado en contra del Presidente Trump, en esta ocasión el presentador y Univisión recibieron fuertes críticas por culpa de indocumentados.

Todo comenzó cuando Jorge Ramos hizo una publicación de indocumentados en Tamaulipas, México que no tardó en hacer estallar a los usuarios.

El post estuvo compuesto por tres fotos en donde se ve a migrantes en un campamento en Matamoros Tamaulipas mientras son ayudados por mexicanos que les reparten comida.

TE PUEDE INTERESAR: Larry Hernández descubre algo espeluznante en foto de Kenia Ontiveros en bikini (FOTO)

Las fuertes imágenes fueron retomadas por el presentador de Univisión para mandar un mensaje lleno de controversia.

“Esta es la situación para migrantes en el campamento en Matamoros, Tamaulipas mientras piden asilo político en Estados Unidos. ¿Quién les ayuda durante el proceso?”, se pudo leer.

Las reacciones entre los internautas no se hicieron esperar y los usuarios señalaron a Jorge Ramos y Univisión: “Son inmigrantes y merecen respeto como los seres humanos que son, pero a veces ellos necesitan poner de su parte y agradecer a la gente de México que los ayuda y los consulados de sus países también deben ayudarles y el venir a mejor sus vidas no quiere decir que todo se los van a regalar. Siempre deben trabajar para subsistir sus necesidades”.

Y otro fue más directo: “Jorge Ramos y Univisión no están con los latinos. Nos usan imponiendo miedo y frustración en la comunidad latina. Ellos pueden generar noticias y por consecuencia ratings y ganancias. Ese Ramos no ayuda a nada, que alguien me diga que nos haya impactado con su ayuda”.

Aunque Jorge Ramos siempre ha estado a favor de los migrantes y ha utilizado sus redes sociales como una voz de protesta, los internautas no lo apoyaron del todo.

“La gente de Matamoros les lleva comida, se les construyeron regaderas y lavabos, se les instalaron baños portátiles, un chico les da clases a esos niños, se les llevó cobijas ahora que llego el frente frío, se les regala ropa y zapatos, se les hace campañas de salud para atenderlos y darles medicinas, y sin embargo no lo agradecen, se les ofrece trabajo para que se ayuden en lo que esperan su cita y no aceptan, porque no quieren la ayuda de México pero si abusan de nuestra buena voluntad”, fue otro de los señalamientos indirectos hacia el presentador de Univisión.

“No es responsabilidad del pueblo ni del gobierno de México ni de USA mantenerlos. Ellos tomaron la decisión de estar en esa situación, nadie Los obligó. México es un país tercermundista que no tiene ni para su misma gente. Que primero acabe con tanta pobreza que hay en todo el país”, fue el mensaje de otro internauta.

A pesar de las críticas, el conductor de las noticias de Univisión ha ‘alzado la voz’ en las redes y se ha mantenido firme con sus ideales de defender los intereses de los migrantes y latinos.