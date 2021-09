Jorge Alberti confiesa que estuvo hospitalizado por coronavirus

El actor puertorriqueño revela que estuvo al borde de la muerte por variante Delta

"Por mi mente nunca pasó que yo fuera a caer en esto", expresó el galán de novelas Tiene una nueva oportunidad. El actor puertorriqueño Jorge Alberti, recordado por sus participaciones en Vuélveme a querer y La otra cara del alma, entre otras, confesó que estuvo hospitalizado por coronavirus y al borde de la muerte por variante Delta. En un video que subió a sus redes sociales, el cual hasta el momento está cerca de llegar a las 30 mil reproducciones, el galán de novelas no se guardó nada y compartió con sus seguidores por todo lo que pasó en el Memorial Hospital Miramar. Jorge Alberti estuvo a punto de morir En primer lugar, Jorge Alberti comentó que ha estado alejado de las redes sociales desde hace varios días, pero que quería estar "más o menos bien" para explicarles a sus seguidores las razones, aunque las consecuencias pudieron ser fatales. "Hoy estamos aquí, gracias a la energía divina y vivo para contarlo. Hace tres semanas llegué aquí a mi casa porque estuve dos semanas y media hospitalizado por el virus Delta, que es la variante nueva del Covid. Una experiencia horrible".

Dice el galán de novelas que se había empezado a sentir mal “La primera semana, antes de entrar al hospital, me había estado sintiendo mal con fiebre de 104, pero seguían pasando los días y me iba sintiendo un poco peor, No tomé ninguna acción práctica o nada de ir a un hospital porque cualquiera se puede enfermar”, expresó el actor puertorriqueño. Jorge Alberti reveló que creía que se trataba de “un catarro normal” hasta que ya no aguantó más: “Fui al hospital por primera vez, me checaron, me dijeron que mi oxigenación estaba bien, que para la fiebre siguiera tomando Motrin y me mandaron para la casa”.

"La cosa se puso peor": Jorge Alberti Tranquilo, el galán de novelas comentó que "la cosa se puso peor", ya que la fiebre no le bajaba y por un momento llegó a pensar que se había contagiado de coronavirus, pero no tenía algunos de los síntomas más frecuentes, como perder el olfato o el gusto. "Le hacen la prueba a mi hija y sale positiva. Esa misma noche, me fui al hospital otra vez", compartió Jorge Alberti, quien mencionó sus niveles de oxigenación y sus "síntomas". Al hacerle unos estudios, detectaron que en uno de sus pulmones tenía una "nubecita".

“Esa noche la pasé fatal” Al ser enviado nuevamente a casa, Jorge Alberti confiesa que esa noche la pasó fatal: “Al otro día, sentía el cuerpo débil, tenía dolor de cabeza, caminaba y me agitaba fácilmente y con pérdida de apetito fatal. Yo como como animal, no tenía apetito, no podía comerme ni la mitad de las cosas que me como”. Al checar su oxigenación, el galán de novelas notó que estaba por debajo de lo ideal: “Mi esposa me dice que nos vayamos al hospital, y llegando allá, rápido me pusieron oxígeno, me tomaron nuevamente placas de pecho, llegaron las pruebas de Covid, salgo positivo y mis pulmones llenos de neumonía”.

Galán de novelas tuvo que ser hospitalizado Jorge Alberti fue trasladado al área de cuidados intensivos, y durante su trayecto, notó que todas las personas que veía estaban en camillas contagiados de coronavirus: “El hospital estaba lleno con la nueva cepa Delta, que es mucho más contagiosa que el Covid normal”. “Me conectan dos ventiladores, uno que me daba una oxigenación y otro que me daba casi un cien por ciento de ventilación, y yo sentía el aire, como si estuviese en el coche y bajara el vidrio y sacaras la cabeza con el carro a 60 millas, así sentía el aire que me estaba entrando”.

"Tu cuerpo no reacciona como tú quieres" En otra parte de este video, el actor puertorriqueño confesó que estaba confiado en que lograría recuperarse, pero su cuerpo no estaba reaccionando como él quería, además de compartir que se considera una persona sana que tiene una buena alimentación. "Por mi mente, nunca pasó que yo fuera a caer en esto. Yo soy del grupo de los que no creen en la vacuna, o por una u otra razón no me quería vacunar todavía, quería que pasara un tiempo. Yo estuve en numerosas ocasiones alrededor de personas con Covid y nunca me contagié".

Jorge Alberti comparte que su esposa tuvo Covid, pero él no se contagió Después de revelar que una de las personas de su entorno que dieron positivo a coronavirus fue su esposa, a la que cuidó y no se contagió, el galán de novelas expresó que llegó a pensar que tenía inmunidad a esta peligrosa enfermedad. “Todos estamos vulnerables. Encontrarte en una situación donde no puedes respirar, escuchen esto, cuando respiraba se escuchaba… tenía que respirar por la nariz, no podía respirar hondo, no podía bostezar”, mencionó Jorge Alberti.

En su estadía en el hospital, se enteró de la muerte de 5 personas por Covid Como se mencionó líneas arriba, el actor puertorriqueño, durante este video, se muestra tranquilo a pesar de haber estado al borde de la muerte, pero fue inevitable que se conmoviera al recordar que se enteró de la muerte de 5 personas por Covid mientras permaneció en el hospital. "Esa primera semana, en donde yo pensaba que lo que tenía era un simple catarro, mi esposa me cuidó, a mí y a mis dos hijos, que también tenían el Delta, lo único que ellos, por una obra maravillosa del universo, nunca tuvieron síntomas".

"No me quería vacunar" Ya casi para terminar con este video, el galán de novelas confesó que él no se quería vacunar contra el coronavirus y que es fiel creyente de escoger lo que uno quiere hacer: "Esto le puede dar a cualquier persona, pero nadie te puede criticar en tu decisión". "Yo aprendí a la mala y muchos me criticarán y muchos dirán: 'este pende… no se quiso vacunar y por eso se contagió', fue mi decisión y no me puedes criticar. No te puedo decir que aprendí mi lección porque la vida te da muchas lecciones".