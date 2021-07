Jomari Goyso afirma que no le sorprendió la separación de Toni y Adamari

“Cuando le preguntaba por ella me contestaba muy seco”

Seguidores reaccionaron

“Cuando le preguntaba por ella, me contestaba muy seco”: A casi un mes de la separación de Toni Costa y Adamari López, el estilista, Jomari Goyso revela que a él no le sorprendió para nada esta noticia, ya que para él todo “encajó perfectamente” después de enterarse de la ruptura de estos artistas.

Fue a finales del mes de mayo cuando la conductora puertorriqueña, Adamari López informó para el programa Hoy Día que se estaría separando de su, en ese entonces pareja, y padre de su hija, el bailarín español, Toni Costa, tras 10 años de relación: “He decidido separarme de Toni y quería compartirlo con ustedes”, argumentó la también actriz en ese momento.

“No me sorprendió esa noticia” Jomari Goyso afirma que no le sorprendió la noticia de la separación de Adamari López y Toni Costa

Tras esta inesperada noticia, el portal People en español informó que el experto en moda y belleza del canal de Univisión, Jomari Goyso, reveló en su reciente podcast Sin rodeo que la noticia de la separación entre Adamari López y el bailarín Toni Costa no le sorprendió tanto, ya que él ya se las venía imaginando.

En dicho podcast, Jomari afirmó que cada que él le preguntaba a Toni cómo estaba Adamari, el bailarín últimamente le respondía “muy seco”, respondiendo solo con monosílabos: “A mí no me sorprendió tanto porque yo he conocido un poco a Toni, bueno conozco a los dos y me caen muy bien” inició.