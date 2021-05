Chiqui Delgado da una reveladora entrevista

La novia de Jorge Ramos llora al recordar a sus exparejas

“Se rayó el coyote Ramos con ella”, expresan algunos usuarios ¿Será que los extraña? La modelo y actriz venezolana Chiquinquirá Delgado, mejor conocida como Chiqui Delgado y quien es novia del reconocido periodista mexicano Jorge Ramos, da una reveladora entrevista donde llora al recordar a sus exparejas. A través de las redes sociales del programa Despierta América de Univisión, la también conductora no se guardó nada en esta charla con la periodista Marcela Sarmiento y le abrió su corazón para la sección llamada “¿Quiénes somos'”. La hermanita de Chiqui Delgado murió al nacer En primer lugar, la novia de Jorge Ramos compartió que respecto a su nombre, Chiquinquirá, hay gente que no lo entiende y que no lo sabe pronunciar, pero que su madre, antes de tenerla a ella, tuvo otra niña de nombre María Antonieta que falleció al nacer. “Cuando ella fallece, le dicen a mi mamá que no iba a poder tener más hijos y que se olvide de ser madre. Ella le hace la promesa a la Virgen de Chiquinquirá que si su hija sale sana le pone el nombre de la virgen” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Novia de Jorge Ramos siente una conexión muy especial con la Virgen de Chiquinquirá Chiqui Delgado, quien está cerca de llegar al medio siglo de vida, recordó que desde pequeña su mamá la llevaba a la basílica y la vestía de ‘guajirita’, además de ofrecerla a la virgen, motivo por el cual siente una conexión muy especial con la Virgen de Chiquinquirá. “Mi niñez en Venezuela, pues yo crecí con una mamá que trabajaba todo el tiempo y recuerdo que me dejaba en casa de mis abuelos y ahí crecí, con una mata de mango enorme donde nos subíamos y trepábamos y jugábamos”, compartió la novia de Jorge Ramos.

Habla por vez primera de su padre Pero no todo fue felicidad y juegos en la infancia de Chiqui Delgado, ya que a su madre le tocó ser mamá y papá al mismo tiempo, una historia que se repetiría años después con ella, por lo que creció con una mamá que lo dio todo para que a sus hijas no les faltara nada. Sobre su padre, comentó: “Mi papá falleció y es una historia que quizás nunca he contado porque no se ha dado la oportunidad, pero yo estaba en un concurso de belleza donde Osmel (Sousa, conocido como El zar de la belleza) me había enviado a Japón, y cuando yo regreso a Venezuela, me dicen que mi papá había fallecido y ya lo enterramos”. La novia de Jorge Ramos tenía en ese entonces 17 años de edad.

“Mi papá nunca se fue” A punto del llanto, la novia de Jorge Ramos le comparte a Marcela Sarmiento que le pasa algo muy curioso, pues ella siente que su papá nunca se fue: “Me dijiste que no me ibas a hacer llorar”, dijo la modelo y actriz venezolana para luego soltar una risa nerviosa. “Yo siento que él va a aparecer en cualquier momento porque así lo recuerdo. Lo he respirado, le he llorado, lo recuerdo siempre, lo tengo por todos lados, pero siento que él está conmigo, siento que es ese ángel que siempre me acompaña”.

“Mi padre era un hombre muy bondadoso” Dentro de los comentarios que le han hecho a Chiqui Delgado a raíz de que se diera a conocer su noviazgo con Jorge Ramos es que ha visto en el periodista una figura paterna, a pesar de que entre ambos no hay gran diferencia de edades como muchos creen. A la pregunta de qué es lo más bonito que le enseñó su padre, respondió que la bondad, ya que era un hombre muy bondadoso. La periodista Marcela Sarmiento no dejó escapar la oportunidad para preguntarle sobre temas más personales, entre ellos, sus dos ex parejas.

“Criar niñas no es nada fácil”: Chiqui Delgado Al igual que su madre, Chiqui Delgado ha sido mamá y papá al mismo tiempo de sus dos hijas, María Elena Dávila y Carlota Valentina Sarcos, las cuales procreó con el cantante y actor Guillermo Dávila y el conductor venezolano Daniel Sarcos, respectivamente. “Criar niñas no es nada fácil. María Elena ya está grande, ya ha hecho su vida, es exitosa en lo que hace, clara en lo que quiere en la vida, ella quiere dedicarse a la actuación y a la música y lo tiene muy claro y la relación con su papá la maneja ella porque yo ya no tengo nada qué ver ahí”.

“Las cosas se van diluyendo y se acaban”, dice la novia de Jorge Ramos Respecto a su hija menor, Carlota, la novia de Jorge Ramos comenta que ha hecho todo su esfuerzo para que, aunque no esté con su papá, ella mantenga su relación con él y lo vea. Justo en ese momento, Marcela le preguntó por qué cree que sus dos relaciones fracasaron: “Estaba muy jovencita la primera vez que me casé (con Guillermo Dávila), tenía 18 años, y la segunda vez (con Daniel Sarcos) yo creo que viajar, cambiar de país y la situación en Venezuela te obligan a buscar oportunidades en otros lados y las cosas se van diluyendo y se acaban”.

“Si no estás feliz, no va a funcionar” Un poco más tranquila, la novia de Jorge Ramos compartió que, tras los fracasos en sus relaciones con sus dos exparejas, ha seguido un consejo que le dio su madre y que ha procurado no olvidar: “Tienes que estar feliz. Si no estás feliz, no va a funcionar”. Y sobre su relación con el reconocido periodista mexicano, Chiqui Delgado mencionó que, sin darse cuenta, ya han pasado un montón de años juntos, sin entrar en más detalles, ya que si hay algo de lo que se arrepiente es haber abierto las puertas de su casa y de su vida privada, lo cual le dejó un gran aprendizaje.

Quiere certificarse como coach de nutrición Ya casi para finalizar con esta entrevista, Chiqui Delgado recordó la época en la que se desempeñaba como actriz en su natal Venezuela: “Recuerdo que comencé con una novela que se llamó Calypso donde yo era una pescadora y no sabía nadar muy bien y las escenas eran todas en el agua, o sea, escogieron a la actriz equivocada”. “Después, hice una novela que se llamó Mambo y Canela donde yo era bailarina, yo que no bailo nada. Ni nado ni bailo. Nadar ya apendí y bailar, ahí te voy”, comentó la novia de Jorge Ramos, que entre sus planes está certificarse como coach de nutrición, ya que es algo que le apasiona y le encanta.