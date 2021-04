Jomari Goyso causa polémica con publicación en redes sociales

El experto en moda y belleza, además de conductor de Primer Impacto, posa en foto sin ropa en pleno Domingo de Resurreción

Su mamá lo pone en evidencia con contundente mensaje ¿Era necesario? Luego de que el experto en moda y belleza de Univisión, Jomari Goyso, además de conductor del programa Primer Impacto, publicara una foto sin ropa en pleno Domingo de Resurrección, su mamá lo pone en evidencia con contundente mensaje. Con más de 2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, el también copresentador del programa Sal y Pimienta se tomó con gracia el reclamo que le hiciera su mamá: “Ya me estropearon el Domingo de Pascua!!! Las tías tan inoportunas”. Se le van con todo a Jomari Goyso “Hijo mío: ¿Cómo se te ocurre poner esa foto sin ropa en el Domingo de Resurrección? Ya me la mandó tu tía porque yo no puedo ver, seguro a mí me bloqueaste! Te conozco muy bien”, expresó la mamá del fashionista de origen español. Tal parece que los seguidores de Jomari tomaron con gracia este mensaje, a tal grado que le pidieron que desbloqueara a su madre de las redes sociales. Pero, ¿ es muy fuerte la foto sin ropa que posteó en pleno Domingo de Resurrección?

“Ya te va a regañar tu mami” Con el torso desnudo lleno de tatuajes y el semblante serio, Jomari Goyso exclamó en esta publicación que está a punto de llegar a los 12 mil likes: “Feliz domingo!!! Dios los bendiga!!! Los veo en la noche en Sal y pimienta. Siempre deseándoles lo mejor”. La cantante española Amaia Montero hizo ‘leña del árbol caído’ y así se expresó: “Cuidado con los comentarios de madre!!! No le des un disgusto que la adoro”, mientras que alguien más se expresó de forma similar: “Ya te va a regañar tu mami, te dirá que dejes de enseñar los calzones” (Archivado como: Regañan a Jomari Goyso por poner foto sin ropa en Domingo de Resurrección).

Siguen los reclamos para Jomari Goyso No es la primera vez que la mamá del conductor de Primer Impacto le hace un reclamo de esta naturaleza, los cuales no tiene ningún problema en mostrar a sus seguidores: “Hijo!!! Ayer era Viernes Santo y tú sin camiseta y de exhibicionista!!! Confiésate y pide perdón!!! Solo a ti se te ocurre eso”. Por su parte, Jomari Goyseo dijo que qué pena que estaba tan ocupado que no le pudo contestar a su “mami bella”: “Ella seguro que quiere darme la bendición o decirme unas bellas palabras”. ¿Crees que exista una buena relación entre madre e hija? (Archivado como: Regañan a Jomari Goyso por poner foto sin ropa en Domingo de Resurrección).

El video de la ‘discordia’ A punto de llegar a las 370 mil reproducciones, el video que provocó el enojo de la mamá de Jomari Goyso está disponible en sus redes sociales. En él, aparece nuevamente sin playera mostrando su bien trabajado cuerpo mientras baila al ritmo de canciones de Ángela Aguilar y Ana Bárbara. Y mientras la hija de Pepe Aguilar le confesó que lo amaba, La Chiquibaby, quien actualmente se encuentra embarazada, le aseguró que “le va” muy bien la texana. Se nota que el presentador de televisión se la pasó de lo mejor (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Su mamá lo amenazó? En esta ocasión, la mamá del experto en moda y belleza, por medio de mensaje, le dijo que aún no le habían llegado las cajas de colágeno y le preguntó que si se le decía a su hermana que le comprara otras, lo que parece no le cayó nada en gracia. “¿Eso fue como una amenaza? ¿O solo me está preguntando como para no molestar a su hijo? Ella no entiende que vive en un rancho perdido sin dirección”. Nuevamente, sus seguidores se rieron tanto del primer mensaje como de la respuesta del fashionista (Archivado como: Regañan a Jomari Goyso por poner foto sin ropa en Domingo de Resurrección).

“Mi Joma tan bonito” Nacido en La Rioja, España, en octubre de 1981, Jomari Goyso, quien está de estreno con su podcast Sin rodeo, ha realizado hasta el momento cerca de 10 mil publicaciones en su cuenta de Instagram, donde comparte con sus fans algunos de sus momentos públicos y provados. En esta imagen, en la que aparece recostado y mirando fijamente a la cámara, no pudieron faltar los halagos de sus seguidoras: “Mi Joma tan bonito”, “Tan hermoso que eres”, “Muy guapo como siempre”, “Eres tan guapo”, “Uno para llevar, por favor”.

En Mira quién baila Jomari Goyso se ha convertido en uno de los consentidos del público del programa Mira quién baila. En esta publicación, comparte una parte de su ensayo junto a la reconocida coreógrafa Jayme Rae Dailey, además de confesar que estaba “súper nervioso”. “Todo lo que haces es perfecto porque tienes madera para todo lo que haces, eres una persona excepcional, un ser humano increíble, diría un ángel divino. Te amamos”, expresó una admiradora luego de ver esta publicación (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Jomari Goyso pregunta por su “bailadito” Como se mencionó líneas arriba, el conductor del programa Primer Impacto se ha convertido en uno de los consentidos del público de Mira quien baila, y consciente de esto, les preguntó a sus fans que les había parecido su “bailadito”. “Espectacular, lo mejor de la noche”, “Viva España”, “Te la comiste, precioso”, “Súper bien”, “Fuiste el mejor”, “No sabía que tu cintura no miente, como la Shakira, lo hiciste muy bien, y lo más importante, es que lo disfrutaste”, se puede leer en algunos comentarios.

“Llegó el momento” Antes de participar en la competencia, Jomari Goyso subió una foto acompañado de su pareja de baile, la reconocida coreógrafa Jayme Rae Dailey, sin que nadie se imaginara que se moría de los nervios, por lo que pidió que le mandaran buena energía. La cantante mexicana Ana Bárbara fue una de las famosas que le deseó la mejor de las suertes al experto en moda y belleza, al igual que la conductora Damaris Díaz: “Guapísimo y con mucho flow”. Por su parte, el diseñador David Salomón se expresó así: “Seguro lo logras, rockstar”.