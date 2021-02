Tía del niño que habría muerto congelado en Texas cuenta su versión

Padrastro de niño que murió congelado narra cómo lo encontró en la cama

Manuel Moreno, padrastro de Cristian, fue quien lo encontró la mañana del 16 de febrero y en una entrevista con Telemundo contó exactamente cómo ocurrió.

“Le quiero dar la vuelta y miro que la nariz tenía poquito espuma, pero poquito y metida la boca así, en la almohada”, contó Moreno, quien también explicó que esa noche Christian dormía con dos dos cobijas y junto a su hermanastro de 3 años para que pudieran darse calor.

En medio de las lágrimas y el dolor, la madre del niño, María Elisa Pineda, dijo que aun no se explica por qué su hijo está muerto, ya que el día anterior se encontraba en perfecto estado. “No entiendo por una razón que el murió, no se quejó nada, no me dijo nada esa noche, nada. No más así, lo hayamos muerto no más”, relató.

Al encontrar al pequeño, la pareja llamó al 911, pero los dejaron a la espera de una operadora que hablara español, también le practicaron RCP, pero ya estaba sin signos vitales.

