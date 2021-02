Incluso la parte trasera de esta camioneta que llevaba montadas dos bicicletas está completamente cubierta de hielo y ahora hace parecer que están ‘fusionadas’ con el vehículo. Las increíbles imágenes dejaron a los usuarios de Instagram impresionados y comentando: “Me da un ataque”, “ay santo Dios”, “yo no soporto el frío, me muero”, “me pondría a llorar”, si se vieran en la misma situación.

Los estados de Estados Unidos azotados por tormentas invernales como Texas, han dejado a millones sin electricidad durante días y han cambiado una crisis por otra: las rupturas de cañerías provocadas por las bajas temperaturas han provocado escasez de agua potable, el cierre de aeropuertos y afectado la capacidad de los hospitales para trabajar en condiciones de sanidad, indica The Associated Press.

El auto que pareciera estar completamente ‘pegado’ al suelo por el grueso hielo que se formó gracias a que al parecer una tubería estalló y la inundación causada se congeló, según Noticias Telemundo. Estas condiciones climáticas habrían dejado al menos 59 fallecidos en todo el país, señala The Associated Press.

El presidente Joe Biden dijo el viernes que espera viajar a Texas la próxima semana, pero no quiere que su presencia y la del séquito presidencial que lo acompaña distraigan la atención de las labores de recuperación.

Los restaurantes que no puedan hervir el agua o no tengan agua embotellada tienen prohibido dar servicio. El Aeropuerto Internacional de Memphis canceló todos los vuelos de pasajeros del viernes.

Un hombre murió en un hospital de Abilene porque la baja presión del agua imposibilitó su tratamiento, indica The Associated Press.

Otras imágenes impresionantes en Texas

Además de autos congelados, otras apocalípticas imágenes de la feroz tormenta invernal en Texas han surgido en redes sociales.

Esto en un momento en que viviendas, hospitales y negocios lidian con rupturas y fugas en tuberías de distribución y dentro de viviendas, muchas de ellas en áreas que no están acostumbradas a temperaturas heladas sostenidas, señala The Associated Press.

Dichas rupturas, fugas y temperaturas congelantes, han dejado una serie de imágenes estremecedoras del clima extremo y sin precedentes que ha vivido Texas y más de la mitad de los Estados Unidos, que ha quedado bajo nieve.

Esta fotografía, que parece ‘sacada de un película’ fue tomada por un usuario de Twitter que habita en Texas. “Como texano, sí, ciertamente no estoy hecho para esto”, escribió el usuario que también explicó que el efecto se produjo por la ruptura de tuberías según USA Today.

Otra impactante imagen es la anterior, que muestra lo que parece ser un parque acuático con juegos infantiles completamente congelado, como si el autor ‘hubiera’ puesto pausa a la escena para realizar la instantánea.

Suscríbete a nuestro boletín semanal y participa por una gift card de $100 cada mes. Recibe tus noticias favoritas en tu bandeja de correo electrónico desde hoy mismo.

Archivado como: Autos Congelados Texas