Página

1 de 4

Jomari Goyso hizo confesión sobre Raúl de Molina

El especialista en moda daría a entender que Raúl lo tiene harto

La revelación llegó en una foto de los Premios Juventud

¿Lo tiene harto? Jomari Goyso hizo una polémica ‘confesión’ sobre Raúl de Molina en una de sus fotos que insinuaría que ya lo hartó.

Sin lugar a dudas, Jomari Goyso es una de las celebridades con más energía en el mundo del espectáculo. Asimismo, el especialista en moda da mucho de qué hablar con cada ocurrencia que hace.

Sin embargo, en esta ocasión subió una fotografía de los famosos que asistieron a los Premios Juventud, en donde les pidió a sus seguidores que le compartieran quién creyeron que fue el mejor y el peor vestido de la gala.

“Llegó el día… mejor? Peor? Quien les gusto en #premiosjuventud2019 Normalmente nadie me convence en las alfombras!!! PERO, no se si es la edad? oh que! Pero esta vez tengo alguien que medio me fascino!! Lol 😂 quien fue su mejor y su peor?”, escribió Jomari Goyso en la publicación donde apareció Ángela Aguilar, Sebastián Ruli, Maluma y Karol G, entre otros.

Sin embargo, nadie esperaba que un seguidor de Jomari Goyso señalara a Raúl de Molina: “Gomari, por favor, que alguien calle a Raúl de Molina en tu cápsula. Tienes poco tiempo y él no se calla. Me cae gordo el gordito”, escribió.

Ante esto, el especialista en moda hizo un comentario con el que revelaría que Raúl de Molina lo tiene harto por interrumpir su sección: “¡¿Qué te puedo decir?!”, escribió Jomari Goyso acompañando el mensaje con un emoticón de una cara frustrada.

FOTO #1: ESTA ES LA FOTO CON LA QUE JOMARi GOYSO HIZO LA CONFESIÓN