“Con tristeza les digo que Mirian hoy partió.. Que tu viaje hacia una mejor vida te sea en paz… Fue un honor cruzarme en tu camino!!! Cuando toque tu puerta para hacer el #jomarilove sabia que Dios me había enviado para sacarte una sonrisa”, escribió Goyso en Instagram .

Tras el anuncio, muchos de los seguidores del presentador de Primer Impacto, Jomari Goyso mostraron su cariño y apoyo por el luto que le embargó. “Que enfermedad tan tremenda y para eso no hay vacunas que en paz descanse”, “Que descanse en paz y fortaleza para la familia”, le comentaron en Instagram.

Otros más comentaron sobre la conmovedora historia de Jomari Goyso y Mirian. “Yo vi ese episodio fue tan lindo y conmovedor, Jomari Goyso tú eres único”, “vi ese reportaje, paz a su alma, y mucha fuerza para su familia”, “awwww me encanto su historia pobrecita mucha fuerza para su familia”, le cometaron.

Esta no es la primera vez que el querido conductor hispano se ve envuelto en un dolorosa muerte. Y es que la devastadora muerte de su pequeña amiga Saydi Camille de Lira García lo vistió de luto recientemente. A través de una fotografía y un video, Jomari Goyso externó su devastación.

Rápidamente los comentarios de pésame para el fashionista aparecieron: “Dios la tenga en sus brazos. Mis condolencias a toda la familia”, “Que duro, los niños son ángeles que no deberían sufrir Dios la Tenga en su gloria”, “Que luchadora Saidy… Dios le de fuerza a sus padres”, entre muchos otros.

El emotivo mensaje no fue la única forma de despedirse de Saydi Camille. En marzo de 2019, un video conmovedor llegó a Jomari Goyso en el que una pequeña niña llamada Saydi enferma de cáncer, le pedía su apoyo para ponerla bella con maquillaje y ropa, por lo que el conductor de Primer Impacto accedió y viajó hasta los Ángeles.

Pero ahora que ya no está, el presentador le dedicó unas últimas emotivas palabras entre lágrimas: “Toda su familia está muy agradecida porque yo mantuve relación con ellos todo el tiempo porque Saydi le encantaba salir en televisión, la moda y todos los días leía sus mensajes, este es tu último regalo Saydi “, finalizó.

El español le prometió a Saydi volver a verla cuando le creciera su pelo, sin embargo eso no sucedió pues los pronósticos no eran alentadores y la única felicidad que tenía la pequeña en ese momento era salir en televisión. “Todo va a estar bien, si seguimos rezando todo esto va a pasar, les mando muchos besitos”, dijo Saydi en una transmisión en televisión con Jomari Goyso.

Lamentablemente estas no han sido las únicas ocasiones en las que el hispano se ha visto atravesando el dolor de la muerte. Previamente a la muerte de Mirian y Saydi, abrió su corazón y reveló el luto por el que está pasando luego de enterarse del fallecimiento de un amigo cercano.

Jomari despide a su amigo con el corazón ‘paralizado’

Asimismo, Jomari Goyso comenzó escribiendo: “Se me paralizó el corazón. Me acaban de comunicar que mi amigo Samuel estaba ayer en su bote y calló a alta mar y está desaparecido desde hace 20 horas”. Posteriormente, el conductor agregó: “Un hombre Salvadoreño que es amado por su comunidad!!! Cuando yo fui al Salvador a ayudar a los ancianos y los niños fui con él!! Él me llevo!!!”.

Finalmente, Jomari Goyso le mandó mensajes de fortaleza a sus familiares y amigos. En aquel momento, los seguidores de Jomari se volcaron con muestras de apoyo, deseando que Samuel siguiera con vida. Sin embargo, unas horas más tarde todo se derrumbó cuando el experto en moda publicó una fotografía donde confirmó la muerte de su amigo.