Las autoridades migratorias negaron el ingreso a Estados Unidos a un joven estudiante de 17 años. El inmigrante fue deportado luego de que revisarán sus redes sociales y al parecer encontraran mensajes políticos negativos. Dicho contenido no fue publicado por él, sino por sus amigos.

Se trata de Ismail B. Ajjawi, de 23 años y originario del Líbano, quien venía a Estados Unidos para comenzar sus estudios en Harvard. El joven había obtenido una beca de la organización sin fines de lucro AMIDEAST; quienes ahora le brindan asesoría legal con miras a solventar la situación.

El viernes por la noche, Ajjawi llegó al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, Massachusetts, dónde funcionarios estadounidenses le hicieron una revisión. Solicitaron su computadora y su celular. También fue sometido a varias horas de interrogatorio, en donde incluso le preguntaron por sus prácticas religiosas.

El joven relata que el oficial cuestionó las publicaciones de sus amigos en redes sociales. “Empezó a gritarme, me dijo que había encontrado a gente publicando opiniones políticas en contra de Estados Unidos en mi lista de amigos”, cuenta Ajjawi. Ante esto, argumentó que no tenía nada que ver con esos mensajes, que no los compartía, ni difundía, por lo que no tenía que hacerse responsable de ello.