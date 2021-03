María Antonieta Collins da tremendo susto a sus seguidores

La periodista y conductora de Univisión termina en el hospital tras sufrir un incidente mientras realizaba una rutina de ejercicios

“Dios por delante siempre y de lo malo, fue lo menos”, aseguró en sus redes sociales

¡Vaya susto! La periodista y conductora de Univisión, María Antonieta Collins, de 68 años de edad, termina en el hospital tras sufrir un incidente mientras realizaba una rutina de ejercicios y comparte un video a través de sus redes sociales.

Con más de 30 mil reproducciones al momento y cientos de comentarios de apoyo, esta publicación dice lo siguiente: “La mía es una cabeza dura… Pero hoy no lo fue tanto… y aquí les cuento qué me pasó, que paré en el ’emergency room’, pero estoy bien. Dios por delante siempre y de lo malo, fue lo menos. Amén”.

María Antonieta Collins reconoce que desobedeció indicaciones

Desde la cama de un hospital, la periodista y conductora de Univisión aseguró que “no es nada malo”, pero lo que pasó fue que mientras realizaba sus ejercicios, sola, desobedeció algo que le han dicho anteriormente: tomar algo y no caminar con el estómago vacío.

“Y que se me baja el azúcar y que me desmayo y que me voy así como para atrás. Me había sentado porque me sentí un poquito mal y estaba yo hablando con ‘The little Cynthia’, yo ya ni me acuerdo qué fue, pero me fui para atrás y me he abierto una buena parte”, comentó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).