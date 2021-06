La historia de las mascotas desde la llegada del mandatario en la Casa Blanca es singular, pues el otro perro, Major, tuvo un incidente con un guardia del Servicio Secretro que está asignado a la residencia oficial. Ante eso, ambos fueron llevados a la casa particular de Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden está de luto, pues recibió la noticia de que muere su perro Champ, ante ello su esposa y primera dama, Jill, ha decidido rendirle un homenaje , para despedir a una de las mascotas más queridas de la familia presidencial de acuerdo a lo informado por el portal de noticias The Hill .

Y finalizó la esposa de Joe Biden: “En sus días de juventud, estaba más feliz persiguiendo pelotas de golf en el jardín delantero del Observatorio Naval o corriendo para atrapar a nuestros nietos mientras corrían por nuestro patio trasero en Delaware. En nuestros momentos más felices y en nuestros días más afligidos, él estaba allí con nosotros, sensible a cada uno de nuestros sentimientos y emociones no expresados. Amamos a nuestro dulce y buen chico y siempre lo extrañaremos”. Archivado como: Joe Biden

Cabe recordar que el primer incidente en la Casa Blanca, desde la llegada de Joe Biden, se presentó y no precisamente entre la familia del mandatario estadounidense, sino con uno de sus perros que mordió a un guardia de seguridad, de acuerdo a información publicada en medios de información como The Sun, ktla y ladbible.

Joe Biden : LA AGRESIVIDAD

Sin embargo, Champ, mucho mayor, ya no tenía fuerzas para ello, debido a su edad, por lo que él era más apaciguado y no vislumbraba acciones agresivas. Anteriormente, la primera dama ya había advertido que los perros de Joe Biden no estaban en un ambiente propicio, ya que eran sometidos a un elevador para poder ser trasladados y estaban bajo mucha presión pública.

Tras incidente con agente del Servicio Secreto en la Casa Blanca, por fin, a finales de marzo, los perros del presidente Joe Biden, Champ y Major, regresaron a la residencia oficial luego de ser enviados a Delaware, de acuerdo a la agencia AP y portales de noticias como Fox News