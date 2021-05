En el video, que fue compartido a través de las redes sociales, se puede apreciar cuando parte de las barandillas se desprenden en el momento en el que la pareja parecía respaldarse en ellas. De acuerdo a The Sun , la pareja sufrió una caída de 25 pies de altura.

Olga Volkova y Yevgeny Karlagin, ambos de 35 años, fueron trasladados de urgencia al hospital y fueron sometidos a una cirugía después de sufrir lesiones “graves”. Sin embargo, los médicos aseguraron que la vida de los heridos estaba fuera de peligro, reseñó The Sun .

El hombre estaba vestido con un conjunto deportivo negro, mientras la mujer estaba cubierta por una manta que se desprendió en el momento de la caída, dejando al descubierto su ropa interior. Según el reporte, sufrieron fracturas en las extremidades, pero no presentaban lesiones que pusieran en peligro su vida.

Según los informes, la pareja tiene un hijo pequeño. Las causas de la acalorada pelea no salieron a la luz. La fiscalía estatal de San Petersburgo está comprobando si el balcón estaba en mal estado, lo que podría dar lugar a un proceso judicial.

Pero no solo la forma en que falleció fue impactante, también la revelación de la causa de su muerte es escalofriante. Según publicó tvazteca.com , la autopsia que se le realizó al cantante el pasado lunes arrojó que el rapero de 23 años presentaba 13 fracturas en el cuerpo.

El incidente ocurrió apenas días después de que el rapero brasileño MC Kevin perdiera la vida tras caerse del balcón de un quinto pisto. Al parecer el brasileño quería escapar del lugar para que su esposa no descubriera su infidelidad.

Versiones testigos Mc Kevin: Reaccionó la modelo

A través de su perfil de red social, la modelo Bianca Domingues mencionó que la muerte del cantante fue un accidente, además de mencionar que no podía creer lo sucedió e incluso pidió algunas oraciones para que pueda descansar en paz: “fue un accidente”. No estoy nada bien. Todavía estoy en estado de shock. Estoy muy triste, no hay nombre para eso”.

Kevin Nascimento Bueno mejor conocido como Mc Kevin nació en el estado de San Pablo el 29 de abril de 1998, y era toda una celebridad en Instagram contando con 10 millones de seguidores. Mientras que en su canal de YouTube tenía millones de visitas siendo una figura reconocida.