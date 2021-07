JLo por fin dio indicios del por qué rompió con su ex Álex Rodríguez

Tras 4 años de relación, la pareja se separó. inicios del 2021

Ahora, la Diva del Bronx se refugia en su ex Ben Affleck Jennifer López, mejor conocida como ‘JLo’, se separó de Álex Rodríguez a principios de 2021 y su ruptura llenó de especulaciones las posibles causas de la separación, sin embargo, ahora en una entrevista para Apple Music en plena promoción de su single ‘Cambia el Paso’, junto a Rauw Alejandro, la Diva del Bronx se sinceró de los cambios en su vida. ¿Será que la cantante ya no se sentía ‘completa’ con su ex el afamado deportista? Sentada en el jardín de su mansión y vía streaming, JLo contó los cambios que ha tenido en su vida en los últimos meses y afirmó que muchas personas no se han enterado de lo que realmente sucede en su intimidad. JLo se sinceró y habló de los cambios en su vida En un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’, se da cuenta de las polémicas declaraciones de JLo tras meses de ‘silencio’ por la inesperada situación de su ruptura con Álex Rodríguez y posteriormente volver a los brazos de su ex Ben Affleck. “Yo siempre estoy tratando de evolucionar y convertirme en una persona mejor y completa y siento que ese ha sido un camino para mi y es lo que han visto durante toda la vida. Cuando miras a una persona encontrando su camino, pienso ¿cómo procesar este momento? Este momento fue darme cuenta no de nadie más, sino darme cuenta que estaba bien, yo sola y la felicidad comienza conmigo”, comenzó diciendo JLo.

“Estaba bien yo sola”, afirma JLo tras su ruptura con Álex Rodríguez La Diva del Bronx se encuentra en una nueva etapa de vida en la que pretende que los cambios hechos tras la ruptura con Álex Rodríguez sean los efectivos para su vida: “Cuando me di cuenta de eso (la felicidad estaba en ella), comenzaron a suceder cosas, de esas que no esperas nunca, ¿entiendes lo que digo? Una vez que estás bien, llegas al punto que dices ‘esto no está bien para mí o esto no se siente bien’, haces ajustes, esto no es acerca de nadie más, sólo de mi misma'”, manifestó. La Diva del Bronx se refugia en su música para dar a entender los cambios que suceden en su vida: “Siento que a veces todo se refleja en la música, a veces hay que cambiar de dirección, incluso si es doloroso o incluso si luce raro para otras personas, eso sólo acerca a quien soy realmente y lo que te hace bien a ti”, expresó la también actriz y empresaria.

‘Cambia el Paso’ y JLo se siente ‘mejor’ sin Álex Rodríguez “Odio hacer referencia a mis canciones pero es verdad, por eso todo está en mis canciones, conmigo todo lo que hay es lo que ves…”, aseguró JLo antes de ‘poner el dedo en la yaga’, al manifestar que muchas veces no se ha sentido feliz: “Muchas veces no me he sentido feliz, justo igual que cualquier persona y soy muy buena escondiéndolo del público, porque siento que ellos no deben cargar con esos problemas”. Y continuó la cantante: “También he aprendido desde ‘This is me…then (su álbum de hace más de 10 años), hasta este momento, hay algunas cosas que son sagradas y no puedes dejar que la gente lo consuma en tu vida, eso es parte de ti misma, es guardar esas cosas cerca de ti y no dejar que nadie pueda infiltrar en eso”.

No quiere que las personas sepan lo que ocurre cuando cierra la puerta de su casa JLo fue precisa con lo que sucede en su vida personal, a diferencia de que Álex Rodríguez se la pasaba ventilando su relación: “Quizás no quieres que la gente sepa qué pasa cuando cierras la puerta de tu casa, incluso cuando es felicidad, porque es tu felicidad, la que compartes, la que es tuya, eso es parte de todo, es un respeto mutuo, que me gusta compartir con mis fans, comparto con ellos algunas cosas y otras las guardo en un lugar muy sagrado para mi misma…”, aseguró. Prácticamente, Álex Rodríguez ya no encajaba en su vida y por eso decidió la ruptura de su relación, sin embargo, tampoco fue ‘bien visto’ que JLo se ‘aventara’ rápido a los brazos de su ex Ben Affleck, y las críticas de la gente se han manifestado en que la mujer no sabe ‘estar sola’.

“Dijo tanto que no dijo nada”, aseguró la gente sobre las palabras de JLo Los comentarios en el video de Instagram de ‘Despierta América’, aparecieron y hubo controversia por las palabras de JLo: “Contradictorio su sermón a sus hechos, lo que en verdad necesita es tiempo para estar ella sola!”, “Dijo tanto que no dijo nada”, “Dice siempre lo mismo cada vez que se separa”, “Ella vive su vida …. Es eso su vida”. Y continuaron: “Gózatelo y cómetelo todidito Jennifer”, “De risa ya estas grandesita para tanto cambio”, “Ella Nadie la llena, se aburre de los hombres”, “Pero buscando su camino se está llevando a medio mundo a la cama”, “Entiendo de que Alex es un hombre empresario y no soy fanática de él no creo que el necesitaba fama por que la tiene y fortuna mas”, “Muy bien por ella. Si no la respeta ni la hace feliz, soltar eso. Seguir su vida”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA DE JLO

La supuesta causante de la ruptura de JLo y Álex Rodríguez, manda mensaje A Jennifer López la supuesta amante de Alex Rodríguez le manda un mensajito. En esta historia de amor, que más bien parece telenovela, ahora entró un nuevo personaje, Madison LeCroy, la mujer con quien supuestamente A-Rod engañó a Jennifer López. Madison LeCroy es la mujer con quien se le relaciona a Alex Rodríguez mientras estaba comprometido con la actriz y cantante Jennifer López, al parecer ella fue el motivo por el que la llamada “Diva del Bronx” decidió poner fin a su compromiso con el expelotero.

La ruptura de la pareja provocó diversas reacciones Según People en español, Madison LeCroy, estrella de un popular reality llamado Southern Charm, se atribuyó jocosamente la creación de Bennifer 2.0. pues los rumores decían que ella era el motivo de que Jennifer López y Alex Rodríguez cancelaran su compromiso. Y como hay muchos que dan gracias porque Jennifer López y Ben Affleck reanudaron su relación después de 17 años de haber terminado, Madison LeCroy solo les quiere decir: “De nada'”. En tono de broma la estrella de programa Southern Charm habló sobre la pareja del momento Bennifer 2.0.

Jennifer López dio una entrevista tras su ruptura y tras ‘Cambiar el paso’ Pero, según publicó Just Jared, la estrella de la serie de Bravo TV, de 30 años, negó se la tercera en discordia en la relación de Alex Rodríguez y Jennifer López. “Quiero decir, seré honesto contigo. No tuve nada que ver con la razón por la que se separaron, y creo que todo el mundo lo sabe. Y si no lo sabes, entonces es ridículo, seamos honestos ”, dijo. Según reportes de la prensa, Alex Rodríguez se acercó a Madison LeCroy después de que todo el drama con JLo saliera a luz, pero ella se negó a conectarse con él. Según Page Six, los representantes de A-Rod niegan las alegaciones de LeCroy. Madison le confesó a PageSix que “nunca se encontró” con la estrella del deporte y que los dos habían tenido llamadas “inocentes” y “sólo habían hablado por teléfono”. Ella afirmó que “nunca habían sido físicos … ningún tipo de nada. Solo un conocido”.

Madison LeCroy mandó un mensaje a JLo Madison agregó: “Nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo”. Los rumores de la supuesta aventura entres entre Madison y Alex comenzaron cuando a la estrella de Southern Charm se le acusó en un programa de ser una “destructora de hogares” y de haber viajado a Miami “para dormir con hombres casados, ex jugadores de la MLB”. Madison LeCroy negó las acusaciones y dijo: “Ponme en una prueba de detector de mentiras, nunca volé a Miami. Dime, ¿cuándo volé a Miami? No, porque eso es falso”. Sin embargo, los rumores sobre sus supuestos encuentros con Rodríguez continuaron.