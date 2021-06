Ilia Calderón al parecer quiso seguir los pasos del periodista Jorge Ramos cuando entrevistó al expresidente Donald Trump, en donde el mexicano no tuvo compasión con el republicano, incluso tiempo después Trump ya no dejaría que Ramos le realizará preguntas en cada conferencia.

Ilia Calderón comenzó preguntando sobre su advertencia a inmigrantes: Algunos migrantes atrapados en Ciudad Juárez y escucharon tus palabras “No vengan” y dicen que usted no entiende su sufrimiento y que no se ha puesto en sus zapatos. Es duro, vicepresidenta, escuchar esas palabras “No vengan” de una hija de inmigrantes que también vino a buscar un futuro mejor para sus hijos.

Kamala Harris migrantes: “Estas personas están huyendo del hambre y la violencia”

Inmediatamente la colombiana de la cadena Univision le contesto que esos migrantes no están buscando asilo, sino que están intentando cruzar la frontera, y le recordó lo que había dicho en el 2019: “No estoy de acuerdo con cualquier política que le dé la espalda a las personas que están huyendo del peligro. Estas personas están huyendo del hambre y la violencia y esta franja peligrosa es su única salida “. y le preguntó: “¿Cuál es su mensaje para ellos?”.

“Bueno, la razón por la que fui a Guatemala y luego a México y lo que el presidente me pidió que hiciera en mi enfoque es exactamente lo que dijiste. Que está abordando las razones por las que la gente se está yendo de casa. Ilia siento con mucha fuerza, y sé que esto es cierto, que la mayoría de la gente no quiere salir de casa. No quieren irse del lugar donde vive su abuela. No quieren salir del lugar donde conocen el idioma, donde conocen la iglesia a la que van todos los domingos. Y si se van de casa, generalmente tiene que ver con una de dos cosas, porque están huyendo del peligro o porque no pueden quedarse en casa y atender las necesidades básicas para cuidar de su familia. Y es por eso que estoy abordando las causas fundamentales de lo que estamos viendo en términos de pobreza”, respondió Harris.