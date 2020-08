JLo compartió su imagen más polémica a la fecha de cara recién levantada y con imperfecciones

Como si se tratara de un reto, Jennifer López logró sorprender con su belleza ‘al natural’

A sus 51 años recién cumplidos, JLo presume un rostro envidiable sin maquillaje

JLo, mejor conocida como Jennifer López provocó un escándalo al compartir una escandalosa foto y polémica con su cara recién levantada, alejada del glamour al que siempre estamos acostumbrados a verla y desatando muchos comentarios de sus seguidores por cómo luce su rostro a los 51 años recién cumplidos.

La Diva del Bronx encanta de publicar en su cuenta de Instagram, muchos momentos profesionales con fotografías muy bien cuidadas en donde luce sin imperfecciones, con ángulos perfectamente planeados y atuendos que muchas mujeres envidian y provocan la lujuria en los hombres, sin embargo, en esta ocasión, JLo optó por una foto ‘al natural’.

Jennifer López recién había publicado una foto en blanco y negro de su rostro en blanco y negro con su cabello perfectamente peinado, con sus cejas delineadas, sus ojos brillantes, su nariz perfilada y su boca sexy, así como sus pómulos definidos, como parte del reto que corre entre las mujeres de todo el mundo, de Women Supporting Women.

Sin embargo, la fotografía que recién publicó Jennifer López, llamó mucho la atención, pues en ella aparece hinchada, sin tanto maquillaje o nada, con su cabello sin peinar, su pile con algunas imperfecciones, ojeras, aunque con un rostro envidiable para quien tiene 51 años, en bata blanca y en lo que pareciera ser el jardín de su casa.

“Good morning everyone #MorningFace (Buenos días a todos) #CaradeMañana”, fue lo que escribió JLo acompañado de la foto en donde claramente tampoco trae ropa interior que cubra su pecho, imagen que rápidamente pasó del millón de likes, con lo que sus fans se volvieron locos y comentaron:

“Cara de bebé”, “Esta es la más hermosa cara mañanera de todas”, “Eres hermosa al natural, te amo”, “Creo que mis ojos se quebraron, no puedo parar de verte”, “Deja que tu día sea el más bello de todos”, “Belleza al natural”, “Oh por Dios, eres la más hermosa aún recién levantada”, “Me quiero levantar así a mis 50 años”, “¿Cómo así?”, “¿Cómo es posible que se levante así en las mañanas?”, “El tiempo no perdona”, “Quisiera levantarme así de asombrosa todas las mañanas”.

Y es que los fanáticos se sorprendieron de la manera en que Jennifer López se atrevió a subir dicha foto en la que el glamour del maquillaje no disimuló sus bolsas debajo de los ojos, así como las ojeras, los párpados más pequeños de lo que habitualmente los tiene con producción, aunque su piel luce prácticamente intacta, al igual que su melena, que aunque no estaba peinada y por el contrario, lucía desgreñada, se la acomodó de una manera en donde no se viera tan mal, porque hasta para publicar este tipo de imágenes, JLo es ama y señora de redes sociales.