Hija de Pepe Aguilar aparece más sexy que nunca al presumir su cuerpo el día del orgullo gay

Ángela Aguilar resalta sus curvas con una falda azul y recibe muchos halagos

Además, la comparan con su abuela Flor Silvestre y hasta con Selena

Ángela, la hija del famoso cantante de música regional, Pepe Aguilar demuestra que ya es toda una mujer con una foto sexy de su cuerpo que subió a su cuenta de Instagram, como una manera de celebrar el día del orgullo gay, por lo cual recibió miles de felicitaciones.

En la postal que publicó se puede apreciar la gran figura que tiene una de las más chicas de la dinastía Aguilar, con una blusa blanca con la palabra Amore en colores que representan el estandarte del movimiento LGBT.

El hecho no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes de inmediato resaltaron sus delineados atributos como su cintura, caderas, piernas y demás.

La hija de Pepe Aguilar prácticamente cautivó a sus fans con su sexy cuerpo y su bello rostro, que además dicho sea de paso luce muy jovial con ese corte de cabello.

También algunas personas no pudieron dejar de notar lo torneadas de sus piernas que sobresalen con la falda de azul que viste.

En su publicación, Ángela Aguilar colgó el siguiente mensaje: “Porque el amor siempre brille con todos sus colores #loveislove #pride”.

De inmediato la hija de Pepe Aguilar, Ángela, que luce su sexy cuerpo recibió casi 700 reacciones de me gusta y estaba por alcanzar los 3 mil comentarios la tarde de este martes 30 de junio de 2020.

Una mujer antes que nada le agradeció por apoyar el movimiento: “Gracias por apoyar a la comunidad #LGBT”.

Ante esto no podía faltar la polémica: “No, el amor no tiene que brillar hombre con hombre mi mujer con mujer, yo no apoyo eso y Dios tampoco”.

Pero luego llegaron los primeros mensajes que resaltaron su belleza y un hombre le escribió: “Chiquita me encanta mami”.

Después otro seguidor no se aguantó las ganas de resaltar su comentario y dijo: “Te ves más hermosa así, te amo mucho”.

Sin embargo, otras personas recordaron a su abuela Flor Silvestre, por el enorme parecido que desde hace tiempo nota la gente en ella: “Pareces mucho a tu abuela de joven”.

Una persona más quedó tan cautivada con el sexy cuerpo de la hija de Pepe Aguilar que hasta le dedicó unas lindas palabras: “Glamur​​ o glamour​ es el encanto natural que fascina. Originalmente se refería a un hechizo mágico u oculto que afectaba la percepción visual de una persona, mostrando los objetos percibidos de una manera diferente de la real”.

“Eres tan preciosa”, “muy bonita Ángela”, “hermosa”, “te pareces a Selena en esa foto”, “mi novia”, “cásate conmigo por favor”, “diosa”, “qué lindo te quedó el cabello”, “bonita mi paisanita”, “eres linda”, “guapísima como siempre”, fueron otras de los halagos que le dieron a la cantante.

Nadie quiso dejar la oportunidad de colocar un mensaje en la cuenta de la hija de Pepe Aguilar, para que ella lo viera, y uno resaltó su sexy figura al escribir: “Cuerpower”.

“Mami estás bien buenota mi amor”, “bonita sonrisa”, “bonita sipota como dicen en mi pueblo, cuídate chiquita”, fueron otros de los comentarios de sus fans.