Ataviada con un original atuendo blanco, JLo llegó a la ceremonia del brazo de un soldado, imagen que fue vista por millones de personas alrededor del mundo, para luego interpretar el tema “This land is your land”, además de aprovechar para hablar un poco en español.

JLo hizo historia esta mañana en la inauguración del presidente de EEUU, Joe Biden, con una intervención musical interpretando la legendaria canción ‘This land is your land’, además de ‘América the Beautiful’ y dándose un momento para mandar un mensaje a los latinos.

Vestida de blanco, con un abrigo, blusa y pantalón elegantes, además de lucir su anillo de compromiso de un millón de dólares, la Diva del Bronx cimentó su poder en el espectáculo como una de las figuras centrales en la inauguración de Biden en Washington.

Mientras Lady Gaga optó por vestir extravagante con colores negro y una especie de crinolina roja, JLo se fue perfectamente maquillada y peinada muy sobria y elegante acorde al evento, optando por el color blanco.

JLo inició interpretando la mítica canción ‘This land is your land’ que habla de la unión y el orgullo de las personas por tu lugar de residencia, lo que resulta ser un potente mensaje debido a que Trump se encargó de ‘dividir’ a las minorías de la supremacía blanca durante su mandato.