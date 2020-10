JLo sale a pasear con su hija y ocurre lo menos pensado

Usuarios critican duramente a Emme Muñiz

Le dicen que ahora quiere ser niño por su nuevo look y su forma de vestir

Nadie lo hubiera imaginado. La actriz y cantante Jennifer López (JLo) sale a pasear con su hija, Emme Muñiz, pero usuarios la critican duramente y dicen que ahora quiere ser niño por su nuevo look y su forma de vestir.

Fue en las redes sociales de la revista People en español que se compartió una imagen que está dando mucho de qué hablar.

En ella, se puede ver a JLo junto a su hija, con todo y cubrebocas, saliendo de una exclusiva boutique en Beverly Hills, pero si algo llama la atención son los outfits de cada una de ellas.

Mientras la actriz y cantante luce una sudadera y pants de llamativos colores, su hija Emme Muñiz optó por una camisa holgada en color blanco. Resalta su cabellera rizada.

No pasó mucho tiempo para que usuarios criticaran con todo a la hija de JLo, quien tuvo una pequeña participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se realizó en febrero pasado.

“Creo que esa niña quiere ser niño”, “Esa va por el mismo camino que la hija de Gloria y Emilio Estefan“, “Ahora la moda es que ellos elijan ser niños o niñas”, “Siempre he notado algo extraño en esa niña”.

Un internauta se expresó de la siguiente manera: “No sería extraño que un día de estos esta niña salga con sus novedades de que es gay, como muchas que han crecido con todo y con libertinajes que las hace sentirse hombres como el más, ya su apariencia lo está revelando”.

Por su parte, una usuaria criticó tanto a JLo como a su hija, Emme Muñiz: “Yo no sé porque la gente que tiene más dinero se visten tan ridículas”.

“No le queda bien nada nada”, “Va saliendo del clóset”, “Bonita no se ve, me gustaba como estaba antes”, “No le veo lo bonito”, “Pues tiene síntomas que va a ser niño”, “¿Cuál look? Recién levantada de la casa y se ve greñuda, ah claro, es hija de JLo y le rinden plietesía”, se puede leer en más comentarios.