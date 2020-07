Emilio Estefan | Biografía

Año Título Participación

1994 El especialista Personaje: Pianista

1994 Will you marry me? Él mismo

1998 Behind the music Él mismo

1998 Celebrity profile Él mismo

1999 The latin beat Él mismo

2000 Guitarra mía Él mismo

2000 CNN World beat Él mismo

2001 Celine Dion: All the way… A decade of song & Video Él mismo

2002 Operación Triunfo Invitado especial

2004 El gordo y la flaca Invitado especial

2005 La tierra de las 1000 músicas Él mismo

2008 Celia: The queen Él mismo

2008 Marley y yo Él mismo

2009 Con los pies en el suelo Él mismo

2010 Rachael Ray Invitado especial

2010 Lopez Tonight Invitado especial

2011 The Latino list Él mismo

2011 Wendy: The Wendy Williams Show Invitado especial

2012 Airport 24/7: Miami Él mismo

2012 Mario Lopez: One on One Invitado especial

2013 Oprah’s next chapter Invitado especial

2013 Susana Giménez Invitado especial

2013 The Arsenio Hall Show Invitado especial

2015 Watch what happens: live Él mismo

2015 The Insider Él mismo

2015 The latin explosion: A new America Él mismo

2015 The view Invitado especial

2015 Good Morning America Invitado especial

2016 CBS This Morning Invitado especial

2016 The Today Show Invitado especial

2016 The big interview with Dan Rather Invitado especial

2016 Jane the virgin Él mismo

2018 Travesía musical Él mismo

2019 This morning Invitado especial