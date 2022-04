“Si por pend… me caigo, por chin… me levanto”, inicia la canción con una de las más emblemáticas frases que Jenni Rivera utilizaba antes de iniciar con sus temas, posteriormente es cuando Jhonny Caz hace el drástico cambio y aparece vestido de mujer hasta con implantes falsos para lucir unos grandes atributos.

El integrante de Grupo Firme es criticado por parecerse más a Karol G

Pero como se trata de una celebridad, las redes sociales no tardaron en explotar en donde sus fieles seguidores y algunos internautas reaccionaron ante el homenaje que realizó para La Diva de la banda, dividiendo los comentarios entre críticas e interacciones buenas hacía su interpretación.

Muchas de los comentarios señalaban que en lugar de parecerse a Jenni Rivera lucía mucho más como Karol G, “La Jhonny G Rivera”, “No mientas para convivir esa no es Jenni es Karol G”, “Me encanta tu forma de ser. Te Amo”, “Jajaja me encanta”, “Que bien te vez”, “Entre Jenny y Karol G mood”, “Ame eres perfecto”, “Jajaja amo tus ocurrencias”, “Tienes nueva seguidora me encantó”, se lee en redes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Jhonny Caz homenaje Jenni.