Se filtra video de Jenni Rivera.

Usuarios internautas reaccionaron de inmediato.

Se baja el vestido mostrando tremendo escote. Resurge video Jenni Rivera. Como bien sabemos las redes sociales siempre dan de que hablar y se encuentran infinidades de cosas en internet. Podemos encontrar desde las cosas más curiosas hasta las menos imaginables que pueden acontecer en la vida, ahora un clip está circulando en la plataforma de YouTube. Se trata nada más y nada menos que un video de La Diva de la banda, es importante señalar que el clip ya es viejo pero de nueva cuenta a resurgido y ha vuelto a dar de que hablar en redes sociales. Fue a través del canal oficial de ELINDOMABLE TV donde se publicó. Resurge video de La Diva de la banda “Que onda”, se escucha decir a Jenni Rivera al inicio del video con una mirada totalmente seductora portando un vestido muy entallado color azul rey el cual tiene un cierre al frente en donde se cierra la prenda, La cantante mexicana toma la cámara con la que está grabando y la baja. Conforme va bajando la cámara toma con su otra mano la parte del cierre de su vestido para simular que lo bajará, eso sí… Dejó ver muy de cerca el gran escote que tenía su vestido azulado. Después de la toma que enfoca sus senos de inmediato quitó el equipo con la que realizó la grabación.

Jenni Rivera muestra tremendo escote en video En el video se percibe como la cantante de regional mexicano hace pensar que se bajará por completo el cierre por la manera en que juega con sus manos, pero de inmediato sube la cámara y dice que no con su dedo acompañada de una sonrisa un tanto picarona. También mueve sus labios diciendo “No”, luego de esto se presenta en la grabación, “soy Jenni Rivera y no se pa’ qué me dieron esta cámara… pa’ que yo me tomara videos sola”, se le ve muy radiante en el clip con un maquillaje natural en sus ojos acompañado de un delineado negro intenso.

La Diva de la banda expresó que no le gustan los videos Jenni Rivera expresó el como se siente al grabarse y lo que piensa de las cámaras de una manera muy seria, “No me gustan los videos me trauman me tienen asustada, son malos y traicioneros”, luego de eso acerca más la cámara a su rostro y pareciera que realmente está llena de pánico. Pero después pinta una sonrisa en su rostro y gira la cámara para mostrar lo que hay a su alrededor para luego regresar la toma a su rostro, ya al final del video se le ve feliz, solo que olvidó un pequeño detalle, despedirse de sus seguidores antes de cortar el clip. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Resurge video Jenni Rivera.

Los comentarios ante el video aparecieron de inmediato Luego de que el video superara las 46 mil vistas muchos de los usuarios internautas que vieron el clip de Jenni Rivera no dudaron en manifestar sus comentarios al respecto, pues para muchos fue muy sorpresivo ver de esa manera a la cantante mexicana. “Quien le dio la cámara para que se grabara solita”, “Ahora entiendo a la pervertida de la Chiquis Rivera”, “Que linda”, “Quería mostrar esas cosas”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación del video en el canal oficial de ELINDOMABLETV.

Otro video de Jenni Rivera nunca antes visto circulaba en redes Chiquis Rivera subió un vídeo en su cuenta de Instagram para recordar a su fallecida madre Jenni Rivera. En el vídeo se puede observar a Jenni Rivera y a Jacob Yebale, el motivo por el que la cantante decidió publicar el vídeo fue a causa del cumpleaños de su sobrina Jaylah Hope. En el vídeo aparece la fallecida cantante mexicana con su nieta sentada en sus piernas dónde Jenni y Jacob le cantan a la pequeña, se muestran muy felices en el corto clip, inclusive se puede notar lo feliz que está la pequeña Jaylah. En los comentarios del video Chiquis hizo un triste y emotivo comentario: “Extraño tanto a mi mamá y a Jacob Yebale que duele”. El mensaje estuvo acompañado de un emoticón de lágrimas.

Chiquis Rivera recordó a su madre por medio de ese video Tras haber subido el inesperado vídeo los seguidores de la cantante reaccionaron con comentarios de apoyo emocional, otros recordando a su fallecida madre. Chiquis recibió muchas muestras de afecto mediante el vídeo que decidió compartir en redes sociales, cabe mencionar que ya lo eliminó de su cuenta de Instagram. Es completamente seguro que después de haber salido a la luz el vídeo donde aparece Jenni Rivera se haga completamente viral, pues muchos de los fans de Jenni Rivera se encargaran de difundir el vídeo al igual que algunos medios de comunicación y programas de la farándula. “La escena en uno de los mejores y mi favorito! ¡La felicidad y el amor más puros irradian en este episodio! ¡Feliz cumpleaños Jaylah! ¡Enviando muchas bendiciones!” se lee. Archivado como: Resurge video Jenni Rivera.

Sale a la luz un video más de La Diva de la banda Todas las plataformas de redes sociales han sido utilizadas con provecho, muchos internautas se enteran de las cosas que realizan los artistas que siguen mediante ellas, y por si fuera poco Instagram ha sido la principal herramienta de muchos artistas y personas famosas. Fue mediante la cuenta personal de Instagram de la madre de Jenni Rivera, Doña Rosa, que comenzó a verse un vídeo donde aseguran que aparece Jenni Rivera, muchos han confirmado que se trata de un clip que nunca antes se había visto y aquí te describimos lo que sucedió en ese video.

En la cuenta personal de Doña Rosa es que se encuentra el video En la cuenta personal de la mamá de La Diva de la banda circula un vídeo nunca antes visto donde salen sus hijos, en el video se puede observar a Jenni Rivera riendo a carcajadas mientras sostiene una cantidad de dólares en su mano. Tal parece que disfrutaban de un momento en familia donde seguramente se burlaban en forma sana de uno de los hermanos de La Diva de la banda. Doña Rosa se ha mantenido muy activa en su cuenta de Instagram, pues mediante esta red social comparte con quienes son sus seguidores y admiradores de la fallecida cantante mexicana como es su día a día ya sea mediante fotografías o vídeos. “Que hermoso ver a mis hijos juntos SIEMPRE de TRAVIESOS” es lo que Doña Rosa escribió al pie del video. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Juan Rivera acudió al lugar en el que Jenni falleció “Jamás me imaginé tener que ir por mi hermana”. Juan Rivera, hermano de la fallecida Diva de la Banda, sorprende a través de su canal de YouTube al narrar lo que vivió cuando fue al lugar en donde el avión de Jenni se había impactado, revelando de una vez por todas su larga y triste travesía. Fue el pasado 9 de diciembre del 2012 cuando el mundo de la música perdió a una de las artistas más queridas y reconocidas de la música de Banda, la cantante y actriz Jenni Rivera, todo esto después de que su avión se estrellara en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide en Nuevo León, provocándole la muerte a ella y a los tripulantes. Archivado como: Resurge video Jenni Rivera.

La desesperación se hizo presente en la familia Tras esto, no solo sus millones de fanáticos resintieron esta lamentable muerte, sino también su familia, quienes no podrían creer que su querida Jenni había fallecido y de esa manera tan desastrosa y triste. A varios años de esto, Juan Rivera reveló la larga travesía apara ver el lugar en donde murió su hermana. Al inicio del video, Juan Rivera cuenta como su madre, la señora Rosa le pedía por favor que ya fueran por su hija: “Recuerdo la desesperación tan grande que había, recuerdo que mi mamá salió, me agarró y nos dijo ‘ustedes son fuertes, tráiganme a mi niña por favor’”.

Así fue la experiencia de Juan Rivera al acudir al lugar de los hechos Posteriormente a estas palabras, el ex productor musical reveló como fue el vivir esta agonía de viajar hasta Monterrey y de ahí al lugar en donde había muerto su hermana Jenni Rivera: “Primero fuimos con los forenses, quienes nos habían dicho como había sido el accidente”. “La manager de ese entonces de Lupillo nos dijo que él no iba a poder ir, mi carnal es medio miedoso, no sé si por temor a lo que podría ver ahí o por el viaje del helicóptero, o porque mi hermana había caído apenas ahí, no sé, además estaba lastimado de la rodilla y la neta que bien que no fue, porque no hubiera llegado, la bajada si era muy empinada”, fueron palabras que expresó Juan Rivera. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Resurge video Jenni Rivera