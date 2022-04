Eduin Caz comete error. La entrega de los premios Latin American Music Awards 2022 se llevó a cabo este jueves 21 de abril y fue transmitido a través del canal de Telemundo iniciado con el famoso desfile de la alfombra roja luego darle paso a la gran ceremonia, donde varios famosos lograron pisar el Michelob ULTRA Arena ubicado dentro de las instalaciones del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

“Y el ganador del Latin Grammy Music Award es… ¡Ay no, me equivoqué!”, en seguida de una risa nerviosa mientras se tapaba su rostro mostrando su gran pena tras cometer un error en plena transmisión en vivo y con miles de celebridades presentes en el Michelob ULTRA Arena. Archivado como: Eduin Caz comete error.

Dentro de la descripción del video Chamonic colocó lo siguiente: “Jajajajaja se nos bajó la presión pero pues pasa y más en vivo. Tu cara, me mato”, acompañado de una serie de emojis riendo. Y es que en la grabación que circula en redes sociales se puede escuchar decir a Eduin Caz otro nombre que no pertenecía a la premiación.

Inclusive Chamonic informó que no fue el único que se equivocó en la entrega de los premios, pues dentro de la misma descripción del video del cantante de regional mexicano mencionó que “Gerardo Ortiz diciendo Miami y está en Las Vegas , es la adrenalina pues del momento”. Archivado como: Eduin Caz comete error.

Famosos e internautas reaccionan a la equivocación de Eduin Caz en los premios Latin AMAs

Dentro de la caja de comentarios algunos famosos reaccionaron ante la equivocación de Eduin Caz, por ejemplo la Chicuela colocó, “Lo amé”; “Se chispoteo”, mencionó Joaquín Ruiz; “Hahaha que gracioso”, expresó el presentador Alex Rodríguez, mientras que su hermano Jhonny reaccionó con emojis riendo.

Mientras que los seguidores de Chamonic como del cantante llenaron tanto de críticas como de buenos comentarios al vocalista de Grupo Firme, “Es espontáneo me encanto su cara”, “Ya los hizo Grammys jajaja”, “Hay lo amo jajaja que risaaa”, “Me puedo imaginar sus nervios”, “Mejor no lo hubieran subido al escenario”, “Oso mil, y luego su look tan fatal”, “Quedó como payaso”, “Jajajaja cualquiera se equivoca”, se lee en redes. Archivado como: Eduin Caz comete error. PARA VER EL VIDEO DA CLIKC AQUÍ.