¡Desgarrador! En lo que hubiera sido el cumpleaños número 52 de Jenni Rivera, la señora Rosa sube emotivo video a sus redes sociales y comparte el “tesoro” que le dejó su hija, por lo que las reacciones de sus seguidores no tardaron mucho tiempo en hacerse presentes

A través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 90 mil suscriptores, La gran señora dejó ver algunas tarjetas escritas que le dejó su hija “de puño y letra”, así como la colección de discos que grabó y le firmó. Este 2 de julio, es un día inolvidable para la señora Rosa.

Su más grande “tesoro”

“Andaba buscando cosas de Jenni, tengo muchas revistas, tengo tarjetas, éstas, tengo muchas más que me escribía ella”, comentó la mamá de Jenni Rivera sin poder contener su llanto, al mismo tiempo que mostró una de estas tarjetas.

“‘A mi madre querida de tu hija en el Día de las Madres’. Miren la letra de ella, era en 1982 y guardo las tarjetas, ahí yo las tengo, tengo muchas más, tengo cartas que me escribía, tengo cosas y ésta dice: ‘Mi mamá no sabe cuanto la quiero, aunque hay veces que me porto muy mal y usted me regaña. Hay veces que usted no me comprende o no me cree o hay veces que ni me escucha, pero así es cómo se gana uno el amor, sufriendo'”.