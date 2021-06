“Amigos, no asimilo aún las terribles noticias del derrumbe de un edificio en Miami Beach, en el que seguramente el número de víctimas crecerá en las últimas horas, cuando me entero del fallecimiento de nuestra querida compañera Edna Schmidt”, cuenta en su cuenta oficial de Instagram.

“Me clavaron la puñalada en la espalda”

“Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita que tenía, pero lo que me dolió más fue que en esa gente que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele… pero siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas porque lo que aquí se hace, se paga”, fueron las palabras de Edna.