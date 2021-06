¡Qué triste! No han sido días fáciles para Rosie Rivera, pues hace poco se dio a conocer que su sobrino, Johnny Rivera, mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, y ahora la empresaria no pudo más y rompió en llanto al recordar su infancia.

“Vivíamos 8 personas en esta casita, como de mil pies, y mi mamá y mi papá tenían su cuarto y cuando yo era bebé dormía con ellos, pero luego me vine a quedar en este cuarto con Chay, y en el garage, que fue convertido en recámara, dormían Pedro, Gustavo, Juan y Lupe”.

“Un día, mi mamá regañó a Lupe y le dijo que lo iba a colgar de ese aguacate y se la creyó. Aquí se murió mi primer perro y un pato, teníamos un pato. Es fácil llorar, estoy conectando mucho a lo que antes era y a lo que ahorita no es, incluso ahorita es lo opuesto”.

“Pero, aunque así se vean las cosas ahorita, siempre hay esperanza de que Dios puede hacer algo, toma de nosotros también. Dios todo lo puede hacer, pero toma de nosotros pedir perdón, humillarnos, no tener que tener la razón, que no sea algo que yo tengo qué ganar y tú tienes qué perder”.

Cuando nadie lo veía venir, Rosie Rivera compartió que actualmente los miembros de la familia Rivera no pueden juntarse en una casa en una mesa a cenar, mucho menos vivir juntos, y todas esas emociones las plasmó en el videoclip que tiene unas cuantas horas de haberse estrenado.

Al tratarse de un momento muy personal, tanto el camarógrafo como los demás miembros del staff le dieron su espacio a la empresaria, quien no podía dejar de llorar, y al estar vestida completamente de negro, parecería que estaba de luto por la muerte de un ser querido.

Concentrada en lo suyo, y evocando recuerdos de su infancia, donde entre otras cosas fue víctima de abuso sexual de parte de Trino Marín, ex esposo de Jenni Rivera, Rosie Rivera no puede controlar su llanto mientras se toca su cabeza.

Al terminar la grabación de esta escena, y acompañada de un par de niños, se le preguntó a la empresaria si se le había hecho difícil, a lo que respondió que no, ya que para ella es muy fácil entrar y salir de sus emociones, además de que se considera una persona que está dispuesta a sentir.

Ya casi para finalizar con este video, la hermana de Jenni Rivera recordó que en su niñez eran pobres y su familia no tenía nada, además de insistir en que eran 8 personas viviendo en un mismo techo: “Pero éramos felices”, dijo sin evitar llorar de nuevo.

“Muy buena tu participación Rosie, pero aparte quiero decirte que te admiro, pero no por Jenni, tú sola hiciste eso en mi corazón, tienes un corazón lindo y aparte has aguantado mucho, todos los días estarán en mis oraciones, todo mejora, ya lo verás”.

Tras ver este video, usuarios no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista: “Dios te dará la sanación a tu tristeza y dolor de tus recuerdos”, “Se me salieron las lágrimas a mí también al verte así, ya sea que lloraste de verdad o fake, pero en los momentos en los que la vida te pone, pienso que cualquier persona se sentiría igual que tú”.

“Lloré contigo, Rosie”

Conmovidos por lo que acababan de ver en este video, admiradores de Rosie Rivera le hicieron varias confesiones: “Lloré contigo, Rosie”, “Rosie, Dios te sacó de ahí, ahora hay luz, hermana”, “Eres increíble”, “Ánimo Rosie, recuerda que Dios no nos da mas de lo que no podamos soportar, eres una guerrera”.

“Dios siempre está a tu lado. Estás pasando muchas pruebas para ver qué tan fuerte eres y lo eres. Dios te bendice, bella”, “Se me partió el corazoncito al verte llorar”, “Wow Rosie, qué triste que una gran familia no pueda reunirse y festejar todo! Sería tan bonito que fueran unidos! Dios quiera sabe sus corazones y aprendan que la vida se va y no regresa”. ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO