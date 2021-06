A pesar de que tuvieron que detener momentáneamente su producción, JBS indicó que los servidores de respaldo de la empresa no se vieron afectados por el ciberataque. También agregaron que su personal técnico estaba trabajando para restaurar los sistemas a la brevedad.

La empresa australiana indicó en el comunicado que el ataque afectó a “algunos de los servidores que apoyan los sistemas de TI en Norteamérica y Australia”, aunque no especificó si fue un “ransomware” como el del ciberataque a la red de oleoductos Colonial Pipeline en mayo.

El ataque fue detectado por la compañía JBS, una de las procesadoras de carne más grande del mundo, el domingo pasado. Sin embargo, no fue sino hasta este martes que se vieron en la obligación de suspender sus operaciones en sus plantas de Estados Unidos y Canadá.

Ciberataque mostró la vulnerabilidad de la infraestructura de EEUU

Los piratas informáticos no tomaron el control de las operaciones del oleoducto, pero Colonial cerró el oleoducto para contener el daño. El ataque generó preocupaciones, una vez más, sobre la vulnerabilidad de la infraestructura crítica de la nación, informó The Associated Press.

“Lo que está sintiendo no es una falta de suministro o un problema de suministro. Lo que tenemos es un problema de transporte ”, dijo Jeanette McGee, portavoz del club automovilístico AAA. “Hay una gran cantidad de suministro para abastecer de combustible a Estados Unidos durante el verano, pero lo que estamos teniendo es un problema con llevarlo a esas estaciones de servicio” porque el gasoducto no funciona.