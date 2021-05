Georgianos temen escasez de combustible en el estado

Desde tempranas horas de este miércoles residentes hacen filas para llenar tanques de gasolina

Residentes de Georgia exigen al gobernador declarar estado de emergencia

Georgianos temen escasez de combustible en el estado luego del ciberataque ocurrido contra la mayor red de oleoductos del país, la empresa Colonial Pipeline, que debido al ataque recibido se vio obligada a cerrar causando que cientos de personas acudan a las estaciones de servicio a llenar sus tanques de gasolina.

Esta situación que desde el día de ayer martes ha despertado ansiedad en los residentes del estado de Georgia, especialmente en la ciudad de Atlanta donde un equipo de reporteros de MundoHispánico se ha desplazado para estar de cerca con la comunidad y conocer sus reacciones ante esta situación.

Temen escasez de combustible

El gran temor que sienten los georgianos en estos momentos es la posible escasez del combustible en el estado y que por el mismo no puedan realizar sus actividades diarias como ir a trabajar, llevar o recoger los niños en la escuela, ir a citas médicas o ir a hacer las compras en los supermercados.

“Esta situación no solo me afecta a mí o a mi esposa, nos afecta a todos porque si se acaba la gasolina se va a a paralizar el estado completo, si no hay combustible cómo nos vamos a desplazar de un lugar a otro, no habrá servicio de taxis para poder ir a nuestros destinos”, dijo Wilson Pérez a MundoHispánico.