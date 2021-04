Irene Esser y Andrés Manuel López Beltrán llevaban juntos de novios desde 2017 y fueron captados en la toma de posesión del presidente de México en 2018, y aunque tenían planes de boda, no se concretaron y ahora menos posibilidades de volver dado que se reporta que sería novia de Iván Sánchez.

La mujer en cuestión es Irene Esser, una bella venezolana ex reina de belleza y ahora actriz quien hace unos meses había terminado su relación de años con el hijo de AMLO, presidente de México, Andrés Manuel López Beltrán quien también se dedica a la política.

A través de diversos medios de comunicación como Telemundo, Infobae y Vanitatis, se informa que el actor Iván Sánchez estaría estrenando pareja tras varios años de noviazgo con Ana Brenda y uno corto con Camila Sodi, pero ¿hace infeliz al hijo de AMLO? pues se trataría de la ex de Andrés Manuel López Beltrán.

Los dos actores han estado saliendo y aunque no se les ha fotografiado en pareja, sí comparten diversas imágenes en sus cuentas personales de Instagram en destinos turísticos similares, dando a entender que probablemente están viajando juntos para conocerse mejor.

Según afirma el portal ‘Telemundo’, la relación entre la ex novia del hijo de AMLO y el actor español va muy en serio, pues cuando se conocieron en octubre del 2020, lograron pasar Navidad y fin de año juntos, por lo que ya hasta convivieron con sus respectivas familias.

El actor español tiene dos hijos, con todo y que anda conquistando a medio mundo artístico, también con una actriz de nombre Elia Galera, y desde entonces ya no se estableció el tener una pareja de planta, exceptuando los años con Ana Brenda Contreras ¿cuánto durará con Irene Esser?

A inicios de 2021 con todo y pandemia , Iván Sánchez y la ex del hijo de AMLO se dieron la oportunidad de viajar a lugares turísticos como Tulum e Ixtapa, aunque los dos no se tomaron fotografías juntos, sí lo hicieron por separado con perspectivas de tomas similares.

¿El hijo de AMLO se encontrará devastado tras el romance de Irene Esser?

Los comentarios sobre el nuevo romance de Iván Sánchez no se hicieron esperar: “Jijiji este le quito la novia al hijo del presidente”, “Vetado de México el canijo”, “Será que le quitó la novia al hijo del presidente”, “Qué vergüenza Irene y Andrés ya no están más juntos”, “¿Cómo?! No es posible”.

Pero nadie esperaba que ese romance sucediera: “prefirió a esta persona lo abandonó”, “Que bochinche!!!!! Con el hijo del presidente???? Ese es un duro!!!!! Dicen en mi país….”, “Pues a quien no!! con lo guapo que está! Hasta al mío lo dejo!”, “Yo creo que no se la bajó..por el contrario ..le hizo un favor..al quitársela de encima..porque así se deshizo de una choricera..ya que eso es lo que ella es”, comentaron.