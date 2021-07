Isabel Torres comparte desgarrador video en redes sociales

La actriz española se debate entre la vida y la muerte por cáncer de pulmón

“La Veneno”, personaje que interpreta en la serie del mismo nombre, celebra un cumpleaños diferente ¡Desgarrador! Entre la vida y la muerte por cáncer de pulmón se encuentra la reconocida actriz española Isabel Torres, quien interpreta al personaje de La Veneno en la serie del mismo nombre, aunque eso no fue impedimento para que festejara un año más de vida. Fue el programa Suelta la sopa de Telemundo, por medio de sus redes sociales, que compartió este video en el que la también conductora de radio y televisión, nacida el 14 de julio de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria, España, abrió su corazón con sus seguidores. Isabel Torres padece cáncer de pulmón Luego de saludar a sus seguidores, y notablemente cansada, Isabel Torres compartió que luego de una semana de haber recibido la quimioterapia, sigue “muy malita”, y que justo en ese día cumplía 52 años de edad, por lo que no quería dejar pasar esta fecha para compartir algunas reflexiones. “Hoy estoy un poco triste porque la verdad es que estoy de cumpleaños y estoy muy malita. No es que sea lo mejor, pero bueno, quería hacer un directo porque me han mandado muchos ramos de flores, me han mandado muchas plantas, muchos regalos, mucha gente que me quiere y yo lo único que queria era dar las gracias”.

Agradece el apoyo y cuidados de su familia Tras agradecer el apoyo de sus seres queridos en este momento tan difícil por el que está pasando, Isabel Torres, quien no pudo contener las lágrimas, se dijo emocionada en su cumpleaños, aunque confesó que su última quimioterapia “ha sido horrible”. “La he pasado muy mal, con mucho miedo de no saber si voy a cumplir 53 años. Por supuesto que me gustaría llegar al año que viene porque la vida es súper bonita y no hay nada más bonito que vivir”, expresó la actriz española, quien pidio perdón por echarse a llorar.

“No me he podido levantar de la cama”, dice Isabel Torres Sin poder contener el llanto, Isabel Torres compartió que esta semana en particular ha sido muy dura y no ha podido levantarse de la cama: “Ayer fue el único día que me levanté para ir al hospital para revivirme un poco porque ayer estaba muerta”. “Mira que cara tengo, calva, pero es lo que hay, esa soy yo. Ha sido tan maravilloso todo el éxito de ‘Veneno’ (su personaje en la serie del mismo nombre), han sido tan maravillosos todos los premios que me han dado, pero también es durísimo todo lo que me está pasando”, comentó.

Destacada trayectoria Además de actriz y conductora de radio y televisión, Isabel Torres es empresaria​ y activista del colectivo LGBT. En 2005, fue la primera candidata transexual a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria,​ así como la primera transexual canaria que en 1996 pudo adecuar su DNI a su identidad sexual. Isabel ha participado en programas de televisión como Channel Nº 4, El programa de Ana Rosa o DEC.​ También, presentó en 2010 el programa veraniego de Antena 3 Canarias Nos vamos pa la playa.​ Su primer trabajo en una serie de televisión fue un papel protagónico en Veneno (Archivado como: Actriz Isabel Torres entre la vida y la muerte por cáncer de pulmón).

Hay esperanza de que logre vencer al cáncer Un poco más tranquila, la actriz española comentó que sus médicos le han dicho que hay muchas esperanzas de que se salve y por ese motivo le han dado muchos medicamentos, pero son tan fuertes que no le permiten moverse de la cama. “Yo lo paso muy mal porque soy muy activa y cuando era pequeña yo creo que tenía TOC (Trastorno Obesivo Cumpulsivo), yo era un niño de esos, y ahora de repente con 52 años verme que no me puedo ni mover, que la cabeza no para de pensar, que tengo que estar haciendo meditación”.

“He perdido a muchas personas este año”: Isabel Torres Por si faltara algo más para Isabel Torres, quien se debate entre la vida y la muerte por cáncer de pulmón, la actriz española confesó que ha perdido a muchas personas en este año, entre ellos, a algunos ‘amigos’ que la insultaron y eso le ha dado “un palo muy grande”. “Las cosas a veces no se pueden perdonar, y cuando te metes con la familia… si yo me hubiera metido con alguien de tu familia, seguramente tú no me lo hubieras perdonado, y bueno, aquí estoy, intentando llevarlo lo mejor que puedo porque es durísimo”.

Su familia la está pasando muy mal De nueva cuenta, Isabel agradeció a todas las personas que la han ayudado en esta etapa de su vida, además de confesar que lo único que pide, aparte de salir avante de esta batalla contra el cáncer de pulmón, es ayudar a su familia, que la está pasando muy mal. “Cuando el cuerpo te manda señales de dolores, cosas que uno siente que son raras, pongan atención, porque el cuerpo está mandando señales para que cuidemos esa parte del cuerpo. Llevo varias noches soñando cosas súper feas, tan feas como que anoche soñé con un ex mío que se llama Jacobo”, dijo la actriz española.

“He querido a muchos hombres en mi vida” Ya casi para terminar con esta transmisión en vivo, Isabel Torres confesó que ha querido a muchos hombres en su vida, pero que su última pareja fue una de las personas que más daño le hizo, ya que no era capaz de asimilar que estaba a un lado de una mujer transgénero. “Me escondió en un ropero, una vez que vino la madre a la casa. Imagínate, yo me vi de 40 años metida dentro de un ropero escondida para que la madre no me viera porque la madre me conocía de la tele, en fin, que he sufrido mucho por amor y los sufrimientos se quedan en el cuerpo”.

“Luchando entre la vida y la muerte” Luego de decir que vivió cosas muy fuertes en su niñez y que vio cosas que nunca debió haber visto, la actriz española se mostró a sus 52 años, con cáncer y luchando entre la vida y la muerte: “Yo creo que lo voy a superar, yo espero que sí, por no defraudarlos a ustedes y por no defraudarme a mí misma”. “Es tan bonita la vida, de verdad, hice una canción que me define, es una canción de Dany Martín, que se llama ‘Qué bonita es la vida’, que es tan bonita y habla de tanto que sube que baja, a veces así es la vida, siempre tan complicada, pero a la vez tan maravillosa”.