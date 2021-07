Cabe recordar que desde hace unos meses la simpática chaparrita se sometió a un riguroso entrenamiento y plan alimenticio, lo cual, agregado a los díficiles momentos que atravesó en su proceso de separación de Toni Costa, le ha dado resultados espectaculares, que no pasaron desapercibidos por sus seguidores.

Fue el 27 de mayo, después de muchos rumores, que se hizo oficial la separación de Adamari López y Toni Costa, y cuando parecía que las vacaciones por Europa traerían una reconciliación en la pareja, probablemente no sea así, ya que mientras la boricua cada día luce más espectacular, Toni llena de regalos a Alaïa.

Con un original maquillaje que resaltaba aún más la belleza de su rostro y en especial sus ojos, la actriz y conductora puertorriqueña no dejó escapar la oportunidad para tomarse las fotos del recuerdo con algunas de sus más grandes amigas, como Nicole Suárez, Rebeka Smyth, Paulina Sodi, Vanessa Claudio, Michelle Galván, etcétera.

Pero no solo para sus participaciones en Hoy Día Adamari López luce espectacular. Un ejemplo de esto fue el pasado fin de semana que se dio cita en el baby shower que se le organizó a su compañera, y amiga, La Chiquibaby, quien próximamente se convertirá en mamá.

La ‘chulean’ por su vestido

Aunque fue muy discreta en sus redes sociales en los días en que estuvo de vacaciones por Europa junto a su hija y a su ¿ex pareja? Toni Costa, Adamari López decidió compartir esta serie de imágenes desde el baby shower de La Chiquibaby con sus seguidores.

Muchos de ellos notaron el original vestido que usó para la ocasión y no dudaron en decirlo: “Ese vestido de Adamari me mata!!! Qué belleza”, “Ese vestido de Adamari está hermosísimo”, “Bellísimo vestido el que se puso para el baby shower”, “Ada. me encanta tu vestido”.