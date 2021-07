De acuerdo con The Sun fue declarada la muerte de la pequeña Aaleya Carter, quien viajaba en un automóvil con su familia, regresando de su festejo de cumpleaños en el cine de su localidad, cuando ella y su familia intentaban escapar de los aguaceros a la 1:30 de la madrugada cerca del aeropuerto de St. Louis.

De acuerdo con las declaraciones de un policía: “Ella resultó herida de muerte como resultado de ser arrastrada por el desagüe”, dijo el jefe Wheetley. “Esto fue una casualidad. Esto no es algo que hayamos visto antes”, comentó, dejando a toda una comunidad entristecida por los hechos que acontecieron y que cobraron la vida de la menor. Archivado como: Muere niña por tormenta.

Los medios locales han intentado contactar a la madre de la niña, quien no ha querido dar declaraciones por el momento, a excepción de su abuela, quien decidió hablar para los medios, declarando que tanto su hija como los hermanos de Aaleya pudieron salir de manera segura, pero sin duda están experimentando un dolor insondable. Archivado como: Muere niña por tormenta.

De acuerdo con The Grio , los familiares de la pequeña declararon que ella (la niña) y su madre, quien conducía, su hermano y su hermana estaban en su automóvil cuando fue arrastrado fuera de la carretera la madrugada del sábado por la inundación, pero la única que sufrió por esta tragedia fue la pequeña Aaleya, mientras que los demás miembros de la familia pudieron salir a salvo del auto.

“En lugar de poder salir por el lado del conductor, tuvieron que salir por el lado del pasajero. Supongo que no sabían que estaban encima de la zanja de drenaje, y cuando salió, se deslizó dentro del drenaje “, dijo Tonya Carter, la abuela de la menor, después de que fuera encontrado su cuerpo, en la zona donde se presume que falleció. Archivado como: Muere niña por tormenta.

La abuela de la niña, Tonya Carter, habló de cómo habían pasado los hechos, mencionando que tuvieron que escapar del automóvil por el lado del pasajero en lugar del lado del conductor, pero que no se habían dado cuenta que a Aaleya se había ido por el lado de donde estaba el drenaje, por tal motivo no tuvieron oportunidad de buscarla en ese sitio.

Muere niña por tormenta: El portavoz de el primer ministro habló

Fue el portal de noticias “5 On Your Side“, quien dio a conocer que el portavoz de la congresista del Primer Distrito, Cori Bush, habló sobre el caso de la pequeña Carter, diciendo que “la niña estaba en un automóvil con su familia alrededor de la 1:30 am del sábado cuando se encontraron con una inundación en la Interestatal 70 cerca de Airflight Drive”, lo que llevó al incidente.

El portavoz mencionó que: “El automóvil de la familia fue arrastrado fuera de la carretera y sobre una tapa de drenaje de concreto mientras intentaban dar la vuelta. El conductor y dos niños pequeños pudieron salir del automóvil, pero una niña de 12 años quedó atrapada en el agua y fue arrastrada hacia una salida de drenaje”. Archivado como: Muere niña por tormenta