IRS 5 mayo. El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) dio a conocer a través de su página web que amplía la fecha para reclamar la ayuda extra por coronavirus.

Esta ayuda extra por coronavirus es para las personas con hijos elegibles que reciben jubilación del Seguro Social, discapacidad del Seguro Social, Ingresos de Seguridad Suplementaria (SSI, por sus siglas en inglés) y beneficios de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés).

El IRS les recuerda a estos beneficiarios que deben actuar antes del 5 de mayo para agregar dinero rápidamente a su pago automático de impacto económico, denominado Plus 500.

El IRS emitió la alerta especial para los beneficiarios de Ingresos de Seguridad Suplementaria y del Departamento de Asuntos de Veteranos para que actúen, si es que no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019 y tienen dependientes.

El IRS quiere que estas personas puedan recibir rápidamente el monto total de su pago de impacto económico.

Sus pagos de 1,200 dólares se emitirán pronto y para agregar el monto de 500 dólares por niño elegible a estos pagos, el IRS necesita la información de los dependientes antes de que se emitan los pagos.

De lo contrario, su pago en este momento será solo de 1,200 dólares y, por ley, el monto adicional de 500 dólares por niño elegible se pagará en asociación con una presentación de declaración para el año fiscal 2020.

“Queremos que estos grupos puedan obtener su pago de impacto económico máximo de 1,200 y sus 500 por cada niño elegible lo más rápido posible”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig.

“Obtendrán 1,200 automáticamente, pero deben actuar rápidamente y usar la herramienta Non-Filers en IRS.gov para obtener 500 adicionales por niño agregados a su pago”, agregó el funcionario.

“Todos deberían compartir esta información ampliamente y ayudar a otros con el Plus 500 Push, para que más estadounidenses obtengan más dinero lo más rápido posible”, dijo Rettig.

Luego de un extenso trabajo por parte del IRS y las agencias gubernamentales asociadas, pronto comenzarán los pagos automáticos de $ 1,200 para aquellos que reciben beneficios de jubilación, supervivencia o invalidez (SSDI) del Seguro Social, beneficios de jubilación ferroviaria, Ingresos de seguridad suplementarios (SSI) y Compensación y pensión del VA (C&P ) beneficiarios que no presentaron una declaración de impuestos en los últimos dos años.

Estos grupos no necesitan ninguna acción; recibirán automáticamente su pago de 1,200 dólares.

Para los beneficiarios de VA y SSI que tienen un hijo calificado y no presentaron una declaración de impuestos de 2018 o 2019, tienen una ventana limitada para registrarse para que se agreguen automáticamente 500 por cada hijo elegible a su pago de impacto económico de 1,200 que pronto será recibido .

Una visita rápida a una herramienta especial para no declarantes en IRS.gov antes del 5 de mayo para estos grupos puede ayudar a poner todos sus pagos de ingresos económicos elegibles en un solo pago.

Cabe recordar que, la herramienta Non-Filers está disponible en inglés y español.

Eligible recipients of #Veterans benefits will get automatic Economic Impact Payments. However, those with qualifying children who don’t normally file taxes should use the #IRS Non-Filers’ tool ASAP to add $500 per child to their payments. https://t.co/YIM9wOrq48 #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/4ygYSZD8fX

— IRS (@IRStaxpros) April 25, 2020