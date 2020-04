Desde el miércoles millones de personas comenzaron a recibir los cheques de ayuda económica ofrecidos por el gobierno estadounidense

Sin embargo, muchas personas de la comunidad hispana aún no han recibido su pago

El experto financiero Andrés Gutiérrez responde todas las dudas acerca de este alivio económico

Millones de estadounidenses comenzaron a recibir desde el miércoles las transferencias directas de efectivo que son parte del paquete de alivio económico aprobado por el Congreso para compensar el impacto económico de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, muchas personas de la comunidad hispana aún no han recibido su pago y tienen dudas sobre si van a recibirlo o no. Es por ello que en Mundo Hispánico hablamos con Andrés Gutiérrez, un experto financiero que despejará todas las dudas respecto a esta ayuda económica.

¿Quiénes son las personas que califican para este alivio económico?

Básicamente todo adulto soltero que gane menos de 75.000 dólares al año recibirá en su cuenta 1200 dólares en efectivo. Si gana más de 75.000, hasta un máximo de casi 100.000 dólares recibirá menos dinero, máximo 600 dólares. Por otro lado, si se trata de un matrimonio y hacen declaración de impuestos en conjunto y ganan menos de 150.000, hasta un máximo de 200.000, van a recibir 2.400 dólares. De igual forma, por cada niño de 16 años o menos, recibirá 500 dólares.

En cuanto a las personas que no tienen un número de seguro social, lamentablemente no se ven beneficiadas de este subsidio económico. Este estímulo también lo recibirán las personas jubiladas que cobran Seguro Social siempre y cuando no sean dependientes de otras.

En relación al portal del Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés), muchas personas han tenido dificultad para acceder. ¿Qué está pasando con esa página web?

Hay mucha gente accediendo al mismo tiempo al sitio web y esto ha generado que colapse la página. El IRS está realizando cierta cantidad de transacciones por noche, así que es muy probable que los beneficiados vean su pago en lo que queda de esta semana y tal vez parte de la otra.

En cuanto a las familias mixtas, ¿a esas casas va a llegar el dinero?

No. Según la ley, los matrimonios que tengan un estatus mixto quedan exentos del beneficio.

¿Ese dinero se tiene que pagar como si fuese un crédito?

No. El estímulo económico no se considera un ingreso así que tampoco hay que declararlo en los impuestos. Es una ayuda del gobierno para subsistir durante esta emergencia económica.

Soy ciudadano y tengo número de seguridad social pero no he trabajado el último año, ¿puedo beneficiarme de esta ayuda?

Si. Mientras no superen los ingresos máximos anuales, estas personas van a recibir el pago.

¿Las personas que tienen permiso de trabajo válido y número de seguridad social aplican para el beneficio?

Si, esas personas también recibirán el dinero.

¿Qué pasa con los puertorriqueños que viven en la isla? ¿Ellos también pueden recibir su cheque?

Totalmente. Ellos son considerados ciudadanos de la nación, así que todos los que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente recibirán el dinero.

