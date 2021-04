Ahora, a través de una publicación, Irina Baeva no se limitó a contestar un mensaje de una persona que le hizo una pregunta a través de sus historias de Instagram y que claramente la hizo estallar, pero en esta ocasión, la actriz respondió dando cachetada con guante blanco.

Por meses, la actriz estuvo aguantando para no explotar contra la gente que la llamaba de las peores formas, e incluso tuvo que limitar los comentarios en su cuenta de Instagram poniendo a puros amigos permitidos para recibir mensajes, ante la ola de ‘odio’ que recibió.

Después de que hace dos años, Geraldine Bazán confirmara su separación de Gabriel Soto, por presunta infidelidad de parte del actor con Irina Baeva, los ataques constantes y las etiquetas contra la rusa no han parado ganándose el ‘odio ‘ y ‘desprecio’ de la gente que la tacha de lo peor.

A dos años del rompimiento de Geraldine Bazán con Gabriel Soto, la actriz rusa Irina Baeva ‘sigue pagando’ los platos rotos porque la gente la responsabiliza de la ruptura de su ahora pareja con la ex, mamá de sus dos hijas, sin embargo, tras tiempo de ‘aguantar’ insultos y ofensas, ahora la rubia se defendió.

“¿Por qué eres bien pu… y rompe hogares? Pero responde, que no te dé pena tu REALIDAD”, fue la agria pregunta que le hizo una persona a la prometida de Gabriel Soto, a quien por lo visto siguen tachando de ‘meterse’ entre el matrimonio que tenía el actor con Geraldine Bazán, pero nadie esperaba lo que la rusa respondería…

La actriz no se quedó callada ante el insulto y sorprendió a todos con su respuesta

Ante el insultante cuestionamiento, Irina Baeva escribió: “Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tienen en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. Bendiciones!”, finalizó contundentemente.

Además de la contestación que dio la rusa, ahora sí recibió apoyo por parte de la gente ante la clase que ofreció para responder: “Por que la culpan a ella? El que destruyó el hogar fue él, lo hubiera hecho con ella o con cualquier otra”, “Así se responde a los haters”, “Respuesta de una persona con educación y que cada día toma una botella de aceite que le resbale todo”.