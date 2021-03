El cantante mexicano que ofendió a los hispanos hace algunos meses, contó que está de luto: “Lamentablemente pasó a mejor vida con nuestro señor… Ya casi se llega a la meta y quiero agradecerle a todos los que han puesto su granito de arena, ha habido gente muy generosa porque no importa la cantidad, lo que importa es la intención”, informando que había aperturado una cuenta de recaudación de dinero para la familia de la víctima.

‘El Charro y la Mayrita’ han sido acusados de oportunistas en diversas ocasiones pero en esta ocasión tuvieron apoyo de la gente al pronunciar estas palabras: “Como comunidad hay que apoyarnos y es algo bonito que podemos hacer, el dolor para esta familia y para sus seres queridos no hay nadie que se los puede quitar”, comentó.

Aún con la ofensa que hizo a hispanos, el cantante mexicano que ahora está de luto está realizando una buena labor altruista: “Yo creo que es algo muy bonito que por lo menos se les pueda quitar esa preocupación… Mi esposa, este servidor ya donamos, mañana sepultan al niño, no recuerdo si tenía 15 o 16 años, 17 años, jovencito el gordito chulo el muchacho, vayan amigos si pueden donar y Dios los bendiga”, finalizó.

Ante el video que grabó el vocalista de ‘El Charro y la Mayrita’, la gente comentó: “La gente que hemos sepultado a un ser querido aquí en Estados Unidos sabemos lo carísimo que cuesta. En paz descanse el niño “, “La gente Charrito tiene la mente y corazón podrido y expresan con los demas su frustración. Usted no haga caso”, “Dios fortalezca a su familia”, “Ánimo a la familia y que Dios les dé consuelo”.

En el clip se puede ver al famoso influencer Chaparro chuacheneger, quien está esperando en las afueras del hogar de la pareja, cuando de pronto aparecen Erik y Mayra, ella con una maleta, y el cantante le suplica que no se vaya, por su parte el Chaparro envía a su guardaespaldas para detener al Charro.

¿La Mayrita quería dejar al cantante mexicano que insultó a hispanos y ahora está de luto?

Luego de que ‘La Mayrita’ saliera con sus maletas, ‘El Charro’ le empieza a suplicar: “No te vayas, no hagas esto, ¿Qué estás haciendo?”, ¿Dónde vas a encontrar a alguien mejor que yo?”, a lo que su esposa le respondió: “sí tengo otro, ya hasta vino por mí”, aclarando que se iría con alguien más.

“¿Este es el imbe… con el que te vas a ir?”, dijo ‘El Charro’ al ver a la otra persona, inmediatamente se le quería ir a los golpes, pero el otro hombre dijo: “Yo no me voy a ensuciar las manos contigo, además si te llego a tocar se me va a pegar lo feo”, para al final irse en su lujosa camioneta.