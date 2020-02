Autoridades de Estados Unidos explican el envío de agentes a operativos

Van tras la búsqueda de inmigrantes indocumentados con “refuerzos”

Chad Wolf dice que se les han complicado las acciones en algunas ciudades

Estados Unidos justifica el envío de fuerzas especiales para operativos contra inmigrantes indocumentados, de acuerdo a una declaración que recientemente dio el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien agregó que los elementos de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus sigla en inglés) ya fueron rebasados en su capacidad para ese tipo de tareas, de acuerdo a información publicada por el medio de comunicación La Opinión en su portal de internet.

El funcionario comentó para la publicación que hay ciudades y estados que tienen activadas medidas para proteger a los inmigrantes indocumentados y que estas acciones les causan conflicto por la cantidad de personal que se debe emplear, por lo que se ven prácticamente obligados a utilizar elementos de Aduanas y Control Fronterizo para los operativos (CBP).

En la entrevista que proporciona a La Opinión, Chad Wolf justifica de alguna manera, el empleo de agentes para reforzar operativos en contra de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, debido a que a su consideración, hay una falta de ayuda de corporaciones de las policías locales.

Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, visitó la frontera en Yuma, Arizona, para destacar la construcción de 100 de las 400 millas prometidas por el presidente Trump.https://t.co/OYd5wRIGPp — Univision Noticias (@UniNoticias) January 11, 2020

Los detalles de la entrevista sobre los inmigrantes indocumentados y los operativos se pueden ver en el portal del medio de comunicación de La Opinión donde se indica que estas declaraciones las hizo para el canal Fox News, en la cual reveló que los operativos contra los inmigrantes indocumentados serían sorpresivos, ante la falta de apoyo de los agentes locales.

En la publicación, el funcionario declara de manera textual: “Entonces, se solía envíar a uno o dos oficiales a una cárcel a recoger a una persona que estaba con una orden final de expulsión, (pero) ahora tenemos que ir a comunidades con muchos, muchos oficiales, por lo que necesitamos recursos adicionales”, argumentó. “Y eso es lo que está haciendo CBP. Al igual que ICE ayudó a CBP en la frontera suroeste el año pasado cuando estábamos en medio de nuestra crisis, CBP ahora también está ayudando a ICE en sus tareas de aplicación de la ley y de inmigración”.

De acuerdo a La Opinión, ante la pregunta que le hicieron si los operativos serían sin aviso, Chad Wolf dijo: “Correcto, porque no nos ayudan. Una vez más, en estas ciudades santuario, no proporcionan recursos para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Si decidieran honrar a los detenidos y ayudar a ICE, no tendríamos que recurrir a estos recursos adicionales”.

Es así como se revelan más detalles de los operativos sorpresivos que se preparan con fuerzas especiales contra los inmigrantes indocumentados en algunas ciudades y estados que reciben protección.

La tensión entre Estados Unidos y los inmigrantes indocumentados crecen día a día con el refuerzo de la seguridad desde México y la construcción del muro fronterizo que impedirá de manera más sustancial la entrada de personas que no cuentan con documentos oficiales.

Hasta el momento las autoridades se encuentra alistando los operativos contra inmigrantes indocumentados con el uso de fuerzas especiales en diferentes partes del país de las barras y las estrellas.