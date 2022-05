¿Por qué decidieron llamar Índigo a su bebé?

En una entrevista que concedió en octubre pasado al programa Lo sé todo cool en Miami, Florida, Camilo reveló que habían decidido llamar Índigo a su bebé, que hasta el momento de su nacimiento compartieron que había sido una niña, simplemente “por muchas razones”.

“Primero, porque me encanta que sea una palabra esdrújula, me vuelve loco la sonoridad de Índigo. Segundo, es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña, aparte, me encanta todo lo que vaya de la mano de Índigo. El color es precioso y la connotación mística y espiritual y lo que va de la mano de la luz y del Índigo es algo que yo quería que mi primer hijo, hija, o lo que sea, sea”, expresó el esposo de Evaluna Montaner.