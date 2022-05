Padre de Debanhi denuncia a youtubers y a perfiles falsos de pedir dinero sin su autorización

De acuerdo a lo difundido por la agencia de noticias de El Universal, lo anterior lo reveló Mario Escobar en entrevista en el espacio informativo de Carmen Aristegui. Aclaró que él no va a lucrar con el nombre de su hija por lo que pidió a la ciudadanía que no se deje engañar por esos perfiles falsos.

Y les digo a toda la sociedad, que nunca he pedido dinero y les agradezco todo el apoyo que nos dan, pero no depositen dinero a ninguna cuenta”, señaló. “Porque yo no lo estoy autorizando, porque yo no voy a lucrar con el nombre de mi hija para poder agarrar algún dinero, porque a lo mejor ya hay gente que agarró hasta un millón de pesos y yo no he autorizado a nadie agarrar ningún peso”, sostuvo el profesor. Archivado como: Hallan identificación de Debanhi.