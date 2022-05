Mediante su cuenta de Instagram , la esposa de Gustavo Ángel ‘El Temerario’, contó que su hijo mayor, ‘Tavito’, se ha convertido en un hombre y no puede estar más orgullosa de él, expresando un conmovedor mensaje para el ahora joven, que ya dejó de ser un niño para convertirse en un hombre y confirmar sospechas sobre su físico.

Sin embargo, el mensaje que publicó la esposa de ‘El Temerario’, conmovió a sus seguidores: “Mi Tavito , apunto de graduarte de la prepa , viviendo tus últimos días de esta hermosa etapa llena de tantas vivencias tan significativas para tu vida y tu futuro , te veo crecer y la verdad es que quisiera por momentos detener el tiempo y que siguieras siempre siendo mi bebé Tavito (uno de mis 3 bebés , si si ya se que de bebés no tienen nada pero así siempre les he dicho)”, comenzó escribiendo.

El hijo mayor de Priscila Ángel ya es todo un hombre

También acompañó el amoroso mensaje a su hijo, con una fotografía en plena carretera donde están agarrados de la mano y mientras su ‘Tavito’ luce ropa casual en negro y mezclilla, Priscila Ángel aparece en rojo muy sexy y presumiendo su cuerpazo tonificado en señal de su esfuerzo con el ejercicio y la alimentación.

El mensaje continuó: “…pero sé que eso no podrá ser ya que es el curso natural de la vida, seguirás creciendo y le pido a Dios me de mucha vida y sabiduría para ser la mamá que necesitas, te deseo no lo todo lo mejor hijo mío te deseo el cielo mismo, te amoooo mi corazón”, finalizó conmoviendo a todos.