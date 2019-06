Desde el hospital, Bobby Pulido y Arturo Peniche confirman sospechas sobre su salud

Página

Arturo Peniche y Bobby Pulido aparecen desde el hospital

El actor y el cantante confirmaron los rumores sobre su salud

Varias celebridades se volcaron con mensajes de apoyo

“Gracias a los que ya me mataron”. Arturo Peniche y Bobby Pulido encendieron las alarmas desde el hospital y confirmaron las sospechas del público.

Las celebridades no son inmunes a padecer enfermedades y de vez en cuando, caer en el hospital debido a una complicación de salud.

Esto fue lo que le sucedió a Arturo Peniche y a Bobby Pulido, quienes desde la cama de una clínica confirmaron las sospechas sobre su estado de salud.

Por un lado, Arturo Peniche, de 57 años grabó un video para informar sobre su estado de salud y desmentir los rumores sobre su muerte.

En su cuenta de Instagram, el actor publicó un video donde se le ve sentado, con bata y lentes de aumento mientras dice: “Muchas gracias a todos los que ya me mataron”, posteriormente, agregó: “Gracias a los que han hablado bien o mal en esta situación con información equivocada o no equivocada”.

Sobre su estado de salud detalló: “El caso es que me dio una tifoidea con una bacteria y me debilitó mucho, me provocó mucha nausea, mucho vómito, mucha diarrea”.

Finalmente, Arturo Peniche agradeció las muestras de cariño de todas las personas que se han preocupado por su salud y alertó a los espectadores con respecto a que la bacteria que ingresó a su cuerpo lo hizo por la boca cuando viajaba en moto, por lo que invitó a usar tapabocas en este tipo de transporte.

Sin embargo, el actor no fue el único que estuvo en esas circunstancias ya que Bobby Pulido también subió una foto desde un nosocomio.