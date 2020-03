Hispano de California enfrenta cárcel por atacar a simpatizante de Trump

Un hombre de origen hispano de California podría ir a la cárcel por atacar a un cliente de un bar, quien llevaba un sombrero de color rojo con la inscripción “Make America Great Again” en ruso, en abierto apoyo al presidente Donald Trump.

David Delgado, de 32 años, enfrenta hasta 4 años de prisión por un cargo de asalto mayor con el uso de fuerza que pudo producir lesiones, aseguró a los medios la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles en un comunicado de prensa.

El incidente sucedió el 2 de septiembre de 2019 en un restaurante del centro de la ciudad de Hermosa Beach, en el condado de Los Ángeles, en California, cuando Delgado se le acercó a un hombre que llevaba un sombrero con el mensaje de apoyo a Trump.

Al abordarlo, como la oración estaba escrita en ruso, Delgado le preguntó la traducción y cuando la víctima respondió el hispano lo golpeó repetidamente en la cara, por lo que cayó al piso, donde siguió recibiendo golpes de parte del sospechoso.

David Delgado attacked the man wearing the hat after spotting him in a restaurant bathroom. Delgado was arrested Tuesday morning. (link in bio)⁠

— El Urbano Post (@ElUrbanoPost) October 5, 2019