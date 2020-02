Policía de California desafía a Trump al no colaborar con ICE

La policía de California no colaborará con ICE en arrestos de inmigrantes indocumentados después de que el presidente Trump presionara a las ciudades santuario.

“Tenemos el deber de proteger a las personas independientemente de su ciudadanía”, indicó la portavoz del Condado de Orange.

Un portavoz del CBP confirmó que planeaba enviar a 100 oficiales a trabajar con ICE para “mejorar la integridad del sistema de inmigración”.

ICE California. Las agencias de policía del Condado de Orange, California, dijeron que no ayudarían a hacer cumplir las leyes federales de inmigración después de que la administración Trump dijera que planea enviar a agentes especialmente capacitados a las ciudades santuario para capturar a inmigrantes indocumentados, reseñó Newsweek.

Tanto el Departamento de Policía de Santa Ana y el Departamento del Alguacil del Condado de Orange declararon a Fox 11 Los Ángeles que no apoyaban las acciones de inmigración, y la portavoz del Condado de Orange, Carrie Braun, indicó que tenían el deber de proteger a las personas “independientemente de su ciudadanía”.

Ambos departamentos señalaron que no ayudarían a los oficiales de inmigración después de que el periódico The New York Times informara que la administración del presidente Donald Trump planeaba enviar a 100 oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) para trabajar en conjunto con los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para arrestar a inmigrantes que ingresaron de manera ilegal al país y que vivían en las llamadas ciudades santuario.

The Times agregó que se esperaba que los agentes fueran enviados a varias ciudades santuario entre febrero y mayo, incluidos Los Ángeles y San Francisco en el estado de California.

Los oficiales de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza (BORTAC) presuntamente estaría entre los enviados a trabajar con ICE.

Por su parte la oficina de inmigración dice que los agentes de la unidad responden a “incidentes de alto riesgo que requieren habilidades y tácticas especializadas”.

En una declaración proporcionada a Fox 11 Los Ángeles sobre los planes de la administración de Trump, el portavoz del Departamento de Policía de Santa Ana, Paul Eakins, dijo que la autoridad estaba “al tanto del cambio de política federal”, pero agregó que: “el Departamento de Policía de Santa Ana no apoya ni participa en acciones de ejecución vinculadas con asuntos de inmigración”.

La portavoz Braun también indicó al medio que la agencia de aplicación de la ley “nunca ha aplicado y nunca hará cumplir la ley de inmigración a nivel de la calle”.

Asimismo, agregó que el deber del departamento era “proteger la seguridad y el bienestar de todos en nuestra comunidad”.

Un portavoz del CBP confirmó al Times que planeaba enviar a 100 oficiales a trabajar con ICE para “mejorar la integridad y el buen funcionamiento del sistema de inmigración”.

Por su parte, el director interino de ICE, Matthew Albence, también confirmó en un comunicado que los agentes estaban siendo desplegados en su agencia y agregó que el refuerzo de sus filas fue una respuesta a las políticas de la ciudad santuario sobre la aplicación de la inmigración.

El último movimiento de la administración Trump para aumentar los arrestos en las ciudades santuario siguió a la decisión del Departamento de Justicia de presentar demandas contra tres autoridades de las ciudades “santuario”.

